Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Turbinenbauer Nordex benötige einmal mehr Geld. Am Dienstagabend habe der Konzern angekündigt, eine Wandelanleihe auszugeben. Dabei sei etwas weniger eingenommen worden als geplant, das Risiko einer erneuten Verwässerung der Altaktionäre belaste aber den Kurs. Die Nordex-Aktie sei mit einem Minus von rund sieben Prozent Schlusslicht im MDAX.Es seien nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von insgesamt 333 Millionen Euro ausgegeben worden, habe das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Zuvor sei ein Platzierungsvolumen von rund 350 Millionen Euro angestrebt worden. Mit dem Erlös sollten die Bilanz gestärkt werden und die Finanzierungskosten verbessert werden. Der Zins liege den Angaben zufolge bei 4,25 Prozent pro Jahr und damit am oberen Ende der Spanne, die das Unternehmen avisiert habe.Der anfängliche Wandlungspreis von 15,73 Euro sei zudem mit einem Aufschlag von 30 Prozent zum Referenzpreis am untere Ende der angepeilten Spanne festgelegt worden. Je niedriger der Tauschpreis sei, desto größer sei die Chance, dass Investoren die Schuldverschreibung in Aktien zurückgezahlt haben möchten. Damit steige das Risiko einer Anteilsverwässerung für Altaktionäre. Frühestmöglicher Rückzahlungstermin der Wandelanleihe sei der 14. April 2028."Der Aktionär" bleibt nach dem schwachen Ausblick zuletzt vorsichtig gestimmt - eine schnelle Trendwende bei den Margen scheint es nicht zu geben, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 05.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link