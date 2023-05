Nachrichten:



Die Aktien von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) stünden heute unter Druck, ausgelöst durch relativ enttäuschende Quartalsergebnisse. Besondere Aufmerksamkeit der Analysten habe dem Rückgang der Margen und dem größeren als erwarteten Verlust gegolten. Die Ergebnisse seien vor allem durch hohe Kosten für Betriebsstilllegungen im Winter beeinflusst worden. Der Ausblick des Unternehmens für die Zukunft sei unverändert geblieben und die Aktien hätten einen Großteil der heutigen Verluste wettmachen können, da sich der bestätigte Ausblick des Unternehmens positiver herausgestellt habe als zuvor von den Analysten angenommen.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) melde, dass die Fahrzeugauslieferungen des Konzerns im April gegenüber dem Vorjahr um 39% (720.000 Fahrzeuge) gestiegen seien. Dieses Ergebnis sei hauptsächlich auf China zurückzuführen, wo die Auslieferungen um 79% gestiegen seien. Für den Zeitraum von Januar bis April seien die Auslieferungen im Jahresvergleich um 14% gestiegen. Die einzigen Segmente, die einen Rückgang der Auslieferungen verzeichnet hätten, seien Lamborghini- und Bentley-Fahrzeuge (-14%) sowie Volkswagen-Transporter/-Busse (-33,6%) gewesen. (12.05.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelssitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt eine bessere Stimmung unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liege heute leicht im Plus, aber immer noch unter der psychologischen Marke von 16.000 Punkten. Der Fokus der Anleger liege heute auf dem Stimmungsindikator der University of Michigan aus den USA. Überarbeitungen der Inflationsdaten aus Europa hätten keine Änderungen gegenüber den vorläufigen Zahlen gebracht.