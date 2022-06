Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,646 EUR +0,44% (22.06.2022, 13:31)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,552 EUR -1,43% (22.06.2022, 13:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aktie von Nordex befinde sich im Abwärtsstrudel. Seit Jahresbeginn habe sie mehr als ein Drittel an Wert verloren. Unter anderem hätten die roten Zahlen, die der Windkraftanlagenbauer im ersten Quartal geschrieben habe, den Anlegern Sorgen bereitete. Jetzt würden sich weitere Analysten zu Wort melden.Goldman Sachs habe das Kursziel von 15,00 auf 13,70 Euro gesenkt und die Einstufung von Nordex auf "neutral" belassen. Nach den Zahlen für das erste Quartal gehe Analyst Ajay Patel aufgrund steigender Zinsen nun von höheren Kapitalkosten aus.Die Citigroup habe Nordex von 11,50 auf 10,00 Euro heruntergestuft und die Einstufung ebenfalls auf "neutral" belassen. Eine positivere Einschätzung setze mehr Klarheit hinsichtlich der Bilanz und der Anleihefälligkeit voraus. Zudem müsste hierfür das Risiko für die Konsenserwartung 2023 niedriger sein.Zuversichtlicher sei das Bankhaus Metzler. Es habe die Empfehlung auf "buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Guido Hoymann gehe davon aus, dass Nordex das schwächste Quartal für dieses Jahr hinter sich habe. Da es seine Ziele für dieses Jahr bestätigt habe, stelle das Unternehmen für die kommenden Quartale nahezu eine Verdopplung des Umsatzes und deutlich geringere Verluste in Aussicht.Anleger warten deshalb weiter ab, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link