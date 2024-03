Kursziel

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15,00 Buy HSBC Sean McLoughlin 05.03.2024 17,50 Buy Goldman Sachs Ajay Patel 05.03.2024 19,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 04.03.2024 16,00 Buy Deutsche Bank John Kim 04.03.2024 16,00 Outperform Banco Santander - 04.03.2024



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA (nicht aktiv), Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.03.2024/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,00 oder 15,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE hat am 29.02.2024 die Zahlen für das vierte Quartal präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Februar zu entnehmen ist, rechne der Windanlagenbauer 2024 mit einer weiteren Verbesserung seiner Ergebnisse. Vom Umsatz sollten 2 bis 4 Prozent als operative Marge (EBITDA) hängenbleiben. 2023 habe Nordex im Tagesgeschäft knapp den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft - nach einem operativen Verlust im Jahr zuvor.An der Börse habe Nordex insbesondere mit dem freien Barmittelzufluss überzeugen können. Er solle auch 2024 wieder positiv werden, so Konzernchef Jose Blanco. Das werde aber nicht leicht.Im vergangenen Jahr habe Nordex freie Barmittelzuflüsse in Höhe von 20 Millionen Euro verzeichnet, nach Abflüssen von über einer halben Milliarde ein Jahr zuvor. Die Verbesserung hätten unter anderem auf der Auflösung von Rückstellungen im vierten Quartal sowie höheren Vorauszahlungen seitens der Kunden gefußt.Im Tagesgeschäft sei es vergangenes Jahr, wie bereits bekannt, besser als 2022 gelaufen. Die vorläufigen Zahlen seien bestätigt worden. Unter dem Strich seien auf die Aktionäre fast 303 Millionen Euro Verlust entfallen, welcher sich damit im Vergleich zu 2022 um 40% verringert habe. Vorstandschef Blanco habe 2023 als Übergangsjahr bezeichnet, in dem sich das Marktumfeld, trotz einiger Schwankungen, insgesamt stabilisiert habe.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von HSBC. Analyst Sean McLoughlin hat den Titel am 05.03.2024 von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 11,00 auf 15,00 Euro erhöht. Der Analyst sei der Meinung, dass das sich verbessernde Wettbewerbsumfeld im Bereich der Onshore-Windenergie Nordex im Jahr 2024 zu einer starken Auftragslage verhelfen könnte. Ein positiver freier Cashflow bis 2026 sollte dazu beitragen, die Bilanzstabilität des Unternehmens zu festigen und die Bewertung der Aktie mittelfristig zu erhöhen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: