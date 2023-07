Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 18,00 Buy Kepler Cheuvreux William Mackie 19.07.2023 15,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 12.07.2023 17,00 Buy Deutsche Bank John Kim 30.06.2023 13,90 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 27.06.2023 - Outperform Exane BNP Paribas Sebastian Growe 22.06.2023

Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,765 EUR -0,93% (26.07.2023, 11:32)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,73 EUR -1,62% (26.07.2023, 11:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.07.2023/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 oder 13,90 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 27.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat William Mackie, Analyst von Kepler Cheuvreux, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel in einer Analyse vom 19.07.2023 von "hold" auf "buy" hochgestuft und ein Kursziel von 18,00 EUR angegeben.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Goldman Sachs. Analyst Ajay Patel hat den Titel am 27.06.2023 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 13,90 Euro belassen. Einem Medienbericht zufolge sehe der Windturbinenhersteller keinen Grund für neue Aussagen zu seinen Geschäftserwartungen, nachdem Siemens Energy wegen Problemen seiner Windkrafttochter Siemens Gamesa die Ergebnisprognose kassiert habe, so der Analyst. Dies sollte der Nordex-Aktie zugutekommen, da es zeige, dass die Probleme bei Siemens Gamesa eher unternehmens- als branchenspezifisch seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Börsenplätze Nordex-Aktie: