Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 13,00 Kaufen Montega AG Christian Bruns 17.11.2023 17,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 17.11.2023 13,00 Buy Citigroup Vivek Midha 16.11.2023 16,00 Buy Deutsche Bank John Kim 15.11.2023 15,00 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 14.11.2023 12,70 Buy Kepler Cheuvreux William Mackie 14.11.2023

10,245 EUR +0,59% (23.11.2023, 08:18)



10,16 EUR +0,10% (22.11.2023)



DE000A0D6554



A0D655



NDX1



NRDXF



Energie



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.11.2023/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,00 oder 12,70 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE hat am 14.11.2023 die Zahlen für das dritte Quartal präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. November zu entnehmen ist, habe der Windturbinenbauer im dritten Quartal im Tagesgeschäft erneut ein positives operatives Ergebnis erzielt. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich auf 48 Mio. Euro verbessert. Im Vorjahreszeitraum habe an dieser Stelle ein Verlust in Höhe von 27 Mio. Euro gestanden. Bereits im zweiten Quartal habe Nordex operativ den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft.In den ersten neun Monaten sei das operative Ergebnis aber immer noch negativ gewesen und habe bei minus 67 Mio. EUR gelegen, nach minus 200 Mio. im Vorjahr. Der Umsatz habe sich in den ersten drei Quartalen um 16% auf 4,5 Mrd. EUR verbessert. Unter dem Strich sei ein Verlust in Höhe von 334 Mio. EUR geblieben, nach minus 372 EUR im Vorjahr. Die Prognose für 2023 habe der Konzern bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Constantin Hesse, Analyst von Jefferies, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel in einer Analyse vom 17.11.2023 auf "buy" belassen. Das Kursziel von 17,00 EUR wurde bestätigt. Trotz der deutlich verbesserten Gewinn- und Verlustrechnung für das dritte Quartal sei der Tenor auf der folgenden Telefonkonferenz des Windturbinen-Herstellers pessimistisch gewesen, so der Analyst. Er glaube aber, dass die Gelegenheit für eine höhere Bewertung bestehen bleibe, wenn sich die Lage im vierten Quartal beruhige.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: