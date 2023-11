Kursziel

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,00 Kaufen Montega AG Christian Bruns 09.11.2023 17,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 24.10.2023 17,00 Buy Deutsche Bank John Kim 18.10.2023 12,70 Buy Kepler Cheuvreux William Mackie 17.10.2023 15,00 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 02.10.2023

Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,805 EUR -0,37% (13.11.2023, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,80 EUR -1,10% (10.11.2023)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.11.2023/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,00 oder 12,70 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 14.11.2023 die Zahlen für das dritte Quartal präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Constantin Hesse, Analyst von Jefferies, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel in einer Analyse vom 24.10.2023 nach guten Nachrichten aus den USA auf "buy" belassen. Das Kursziel von 17,00 EUR wurde bestätigt. Die Quartalszahlen des Mischkonzerns General Electric ließen positive Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung beim deutschen Windturbinenhersteller zu, so der Analyst. Ebenso wie Nordex habe nun auch GE über eine positive Auftragsdynamik berichtet. Hesse habe zudem die Fortschritte der Amerikaner bei der Profitabilität, den Verkaufspreisen und der Produktivität hervorgehoben. GE habe außerdem betont, dass das Geschäft mit landgestützten Windturbinen profitabel gewesen sei.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Analyst William Mackie hat den Titel am 17.10.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel werde von 17,00 auf 12,70 Euro gesenkt. Mackie erwarte für das dritte Quartal eine differenzierte Entwicklung beim Turbinenbauer. Während frühere Aussagen des Managements auf eine positive Überraschung beim Umsatz sowie einen verbesserten Ausblick hindeuten würden, könnten die Bruttomargen im zweiten Halbjahr 2023 und in den ersten sechs Monaten 2024 weniger stark steigen als erwartet. Entsprechend dürften sich laut Mackie auch die Konsensschätzungen entwickeln.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Börsenplätze Nordex-Aktie: