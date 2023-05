Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Betreibers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Seit Anfang März befinde sich der TecDAX-Titel auf Talfahrt. Die schwachen Quartalszahlen vor rund einem Monat hätten den Abverkauf sogar beschleunigt.Mehr als 30 Prozent tiefer notiere die Nordex-Aktie derzeit im Vergleich zum Jahreshoch am 9. März bei 15,63 Euro. Der kräftige Kursverlust in kurzer Zeit spreche für ein starkes bearishes Momentum.Zudem habe der Kurs weder dem GD50 noch dem GD200 große Beachtung geschenkt, an den Unterstützungen hätten sich keine Käufer gefunden. Die letzte Bastion der Bullen sei nun die 10-Euro-Marke. Technisch betrachtet habe sie zwar wenig Relevanz, doch aus psychologischer Sicht könnte sie sich durchaus als wichtig erweisen.Die 10-Euro-Marke dürfte entscheidend für die Nordex-Aktie sein. Falle sie darunter, könnten die Bären am Steuer bleiben und den Kurs weiter gen Süden drücken können. Anleger sollten deshalb unbedingt den Stopp bei 10,00 Euro beachten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link