Aber es gebe auch europäische Produzenten, die gut für die Zukunft aufgestellt seien. Das liege zum einen an den technologischen Fortschritten, zum anderen wachse in Europa das Bewusstsein der Menschen und Regierungen für die Notwendigkeit von grünen Energien. Ein Pionier in der Massenproduktion von Onshore Windenergieanlagen komme aus Deutschland. Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) entwickle, produziere und vermarkte bereits seit 1985 Windkraftanlagen auf der ganzen Welt. 2021 habe das Unternehmen 100% seiner Produktion auf erneuerbare Energien umstellen können. Mittlerweile habe das Unternehmen in mehr als 40 Ländern Windkraftanlagen installiert und gehöre zu den zehn größten Herstellern der Welt. 2020 seien durch die von Nordex angefertigten Windkrafträder rund 60 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart worden.



Weitere Unternehmen, die in diesem Segment führend und somit wettbewerbsfähig seien, seien Ørsted (ISIN DK0060094928/ WKN A0NBLH) und Vestas (ISIN DK0061539921/ WKN A3CMNS). Ørsted sei eines der größten Unternehmen in der Windkraft-Branche. Es produziere und betreibe Windkraftanlagen für die Onshore- und Offshore-Nutzung und unterhalte daneben Solarparks sowie Anlagen zur Gewinnung von Bioenergie und grünem Wasserstoff. 2020 sei Ørsted zur nachhaltigsten Firma weltweit gewählt worden. Einer der Gründe dafür sei die 80%-ige Reduktion der CO2-Emissionen seit 2006. Zudem sei es das einzige Energieunternehmen in der Welt mit einem wissenschaftlich basierten Netto-Null-Emissionsziel, das von der Science Based Targets Initiative bestätigt worden sei.



Ein unglaublicher Wandel für ein Unternehmen, das früher für ein Drittel aller CO2-Emissionen Dänemarks verantwortlich gewesen sei. Denn das Kerngeschäft von Ørsted, früher noch mit dem Namen DONG (Danish Oil and Natural Gas), sei die Energiegewinnung durch Öl und Gas gewesen. Im Jahr 2017 sei das Öl- und Gasgeschäft endgültig aufgegeben worden und der Fokus auf Offshore-Windparks gelegt. Investor*innen und auch Ørsted hätten erkannt, dass die Erzeugung von Windenergie auf lange Sicht eine ernsthafte Konkurrenz für die fossile Brennstoffindustrie darstelle.



Es seien aber nicht nur die finanziellen Aspekte und die zukunftssichere Technologie, die das Unternehmen antreiben würden. Der Vorstandsvorsitzende Henrik Poulsen verfolge die Vision, die ganze Welt mit grüner Energie zu versorgen. Und die Aktivitäten von Ørsted würden Anlass dazu geben, dies als ein ernsthaftes Ziel zu betrachten. Mit einem Marktanteil von 25% in der Offshore-Windindustrie sei Ørsted eine interessante Wahl für Investoren.



Vestas gehöre zu den bekanntesten Unternehmen überhaupt im Bereich der Windkraft. Es sei am Ende des Zweiten Weltkrieg 1945 in Dänemark als Familienunternehmen gegründet worden und sei seit den 70er Jahren technologischer Vorreiter in der Gewinnung von Strom aus Windenergie. Die Anlagen von Vestas würden zu den effizientesten kommerziell verfügbaren Modellen gehören und würden stetig in neuen Regionen eingesetzt. 2021 würden die Windkraftanlagen von Vestas mehr als 86 Länder mit Windstrom versorgen. Bereits 2018 habe es als erstes Unternehmen auf der Welt Anlagen mit einer Gesamtleistung von 100 GW installiert. Bei perfekten Bedingungen würde das ausreichen, um 12,5% des gesamten Energieverbrauchs der EU einzuspeisen. Mitte 2022 sei Vestas nach wie vor Marktführer.



Bei Vestas gebe es allerdings auch einige Kontroversen. Seit 2012 sei das Unternehmen an einem Windparkprojekt in Kenia beteiligt, bei dem angeblich illegal Land von der lokalen Bevölkerung erlangt worden sei. 2021 sei den zuständigen Behörden die Schuld dafür zugesprochen worden, allerdings auch erwähnt, dass die beteiligten Firmen ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen seien. Es seien Gespräche mit den betroffenen Gemeinschaften im Gang, um negative Auswirkungen zu mildern. Außerdem komme beim Bau der Windkraftturbinen in der Regel SF6 Gas zum Einsatz (Schwefelhexafluorid). Dieses Gas habe einen 23,500x stärkeren Treibhauseffekt als CO2 und es komme häufig zu Lecks. Vestas forsche hier aktiv an Alternativen. (12.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den letzten Jahrzehnten hat sich China zu einem wichtigen Player im Bereich der Erneuerbaren Energien entwickelt, so Cristian von Angerer, Chief Investment Officer bei Inyova.Während das Land bereits Marktführer im Solarsektor sei, erhöhe es nun seinen Marktanteil bei der Herstellung von Windturbinen und der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge und damit den Druck auf die europäischen Produzenten. Chinesische Unternehmen würden mittlerweile fünfmal mehr Windturbinen pro Jahr als Produzenten aus der EU produzieren und verkaufen.Trotz der aktuellen Energiekrise stünden die Turbinenhersteller in Europa aktuell unter Druck. Arbeitsplätze würden abgebaut und die Firmen würden Gefahr laufen, Marktanteile an die chinesische Konkurrenz zu verlieren. Gründe für diese Entwicklung seien vor allem die anhaltenden Engpässe in den Lieferketten (auch aufgrund der früheren Zero-Covid-Politik und jetzt stark steigender Corona-Fallzahlen in China), der russische Angriffskrieg in der Ukraine und gestiegene Kosten für Rohstoffe wie Stahl und Kupfer seit 2020. Aber auch die strengen und langwierigen Vergabe- und Genehmigungsverfahren würden den Herstellern zu schaffen machen.