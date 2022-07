Xetra-Aktienkurs Noratis-Aktie:

Kurzprofil Noratis AG:



Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) ist ein inhabergeführter Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das Unternehmen investiert deutschlandweit in Wohnimmobilien mit technischem und kaufmännischem Entwicklungspotenzial, vorwiegend in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Seine Immobilien, vorzugsweise Siedlungsbauten, Werkswohnungen und Quartiere, werden durch wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen sowohl bautechnisch als auch durch professionelles Asset Management nachhaltig aufgewertet und neu positioniert.



Nach der erfolgreichen Entwicklung werden die Liegenschaften entweder veräußert oder bleiben im Bestand. Dabei erfolgt die Veräußerung im Rahmen folgender Strategien: Blockverkäufe (Verkauf einzelner Mehrfamilienhäuser bzw. Häuserzeilen bis hin zu ganzen Portfolios) und Einzelprivatisierung (Verkauf einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder Kapitalanleger). Die Strategie der Noratis Gruppe zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios bei stabilen Cashflows. (11.07.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) unter die Lupe.Der Immobilienmarkt werde aktuell von mehreren Faktoren gleichzeitig in die Zange genommen. Zum einen würden die stark steigenden Energiekosten die Rentabilitätsrechnung für Bestandsobjekte ändern, zum anderen schrumpfe das freie Einkommen der Verbraucher, die auch in vielen anderen Bereichen mit einem starken Inflationsphänomen konfrontiert seien. Den größten Effekt auf den Markt dürfte allerdings der kräftige Zinsanstieg haben, der sich im laufenden Jahr in Deutschland vollzogen habe. Die Umlaufrendite sei von -0,4% im letzten Dezember zwischenzeitlich bis auf mehr als 1,6% gestiegen, aktuell liege die bei rund 1,1%. Damit hätten sich Immobilienfinanzierungen erheblich verteuert.Welche Folgen das Zusammenspiel dieser Faktoren im Markt habe, sei aktuell noch schwer abschätzbar. Durch die Unsicherheit könnten die Kurse von Immobilienunternehmen noch für längere Zeit gedeckelt sein - oder weiter absacken. Auch unser bisher so stabiler Musterdepotwert Noratis hat darunter zuletzt gelitten, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief".Da im Moment kaum zu prognostizieren ist, ob und wann sich bei den zentralen Belastungsfaktoren für den Kurs eine Trendwende ergeben könnte, haben die Experten von "Der Anlegerbrief" ihr Engagement jetzt sicherheitshalber mit Verlust beendet. Da ihr Verkaufskurs an der Börse im Anschluss nicht realisierbar gewesen sei, hätten die Experten im Musterdepot einen reduzierten Exit-Preis von 15,30 Euro angesetzt. (Ausgabe 26 vom 09.07.2022)Börsenplätze Noratis-Aktie: