Xetra-Aktienkurs NorCom-Aktie:

7,56 EUR +17,39% (06.11.2019, 17:12)



Tradegate-Aktienkurs NorCom-Aktie

7,60 EUR +18,75% (06.11.2019, 17:21)



ISIN NorCom-Aktie:

DE000A12UP37



WKN NorCom-Aktie:

A12UP3



Ticker-Symbol NorCom-Aktie:

NC5A



Kurzprofil NorCom Information Technology AG:



Die NorCom Information Technology (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) ist Experte für Big Data, Multimedia und Cloud Computing. Über seine Kernkompetenz Asset Based Consulting bietet das IT- und Beratungsunternehmen seinen Kunden eine leistungsstarke und sichere IT-Architektur für verschiedenste Business Cases. NorCom erstellt gemeinsam mit dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen - entweder auf Basis eines selbst entwickelten Software-Frameworks oder von Open-Source-Projekten. Zum Consulting-Bereich gehört ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die von der klassischen Management-Beratung über die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen bis hin zur Netzwerkintegration und -sicherheit reichen.



NorCom hat längjährige Erfahrung im Bankensektor und zählt große, teilweise international agierende Unternehmen aus dem Medien-, dem Automotive- sowie dem öffentlichen Sektor zu seinen Kunden, wie beispielsweise die Commerzbank, Bild digital, die RTL-Gruppe, Audi oder die Bundesagentur für Arbeit.



NorCom Information Technology AG mit Hauptsitz in München wurde 1989 gegründet und ist im General Standard der Deutschen Börse AG gelistet. Weitere Niederlassungen sind in Nürnberg und San José, Kalifornien. (28.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NorCom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der NorCom Information Technologie AG (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) unter die Lupe.Hot-Stocks mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz würden wiederentdeckt. Am Montag habe NorCom eine spannende Kooperation gemeldet. Und es gebe weitere Gespräche.NorCom und Fujitsu würden eine Partnerschaft eingehen. Behörden würden die NorCom-Künstliche-Intelligenz-Plattform DaSense kostenfrei erhalten. NorCom bringe das KI-Know-how ein, Fujitsu übernehme die Vorinstallation und Auslieferung. Nach der Gratis-Einführung verspreche sich NorCom Chancen durch Weiterentwicklungen, Wartung, Service und Support.Fujitsu sei in der deutschen Behördenlandschaft gut vernetzt und verfüge über "exzellente Kontakte und einen großen Kundenstamm". DaSense sei eine KI-Plattform für Daten- und Dokumentenmanagement. Damit würden alle Daten einer Behörde gebündelt und für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen verfügbar gemacht. Zur zusätzlichen Unterstützung des Nutzers sei bereits ChatGPT in DaSense integriert - und übernehme etwa die Erstellung der KI-Apps.Für die Behörden sei dabei die Geheimhaltung der Daten wichtig, weswegen es DaSense ermögliche, Trainingsdaten bei der Firma zu behalten. Das Big-Data-Produkt DaSense habe mittlerweile große Reife erlangt, das Interesse habe 2022 "spürbar angezogen". Noch seien die Münchner defizitär und die Wachstumsdynamik sei zuletzt gering gewesen, doch der Wind scheine zu drehen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.03.2023) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NorCom-Aktie: