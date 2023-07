Tradegate-Aktienkurs NorCom-Aktie

Kurzprofil NorCom Information Technology AG:



Die NorCom Information Technology (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) ist Experte für Big Data, Multimedia und Cloud Computing. Über seine Kernkompetenz Asset Based Consulting bietet das IT- und Beratungsunternehmen seinen Kunden eine leistungsstarke und sichere IT-Architektur für verschiedenste Business Cases. NorCom erstellt gemeinsam mit dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen - entweder auf Basis eines selbst entwickelten Software-Frameworks oder von Open-Source-Projekten. Zum Consulting-Bereich gehört ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die von der klassischen Management-Beratung über die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen bis hin zur Netzwerkintegration und -sicherheit reichen.



NorCom hat längjährige Erfahrung im Bankensektor und zählt große, teilweise international agierende Unternehmen aus dem Medien-, dem Automotive- sowie dem öffentlichen Sektor zu seinen Kunden, wie beispielsweise die Commerzbank, Bild digital, die RTL-Gruppe, Audi oder die Bundesagentur für Arbeit.



NorCom Information Technology AG mit Hauptsitz in München wurde 1989 gegründet und ist im General Standard der Deutschen Börse AG gelistet. Weitere Niederlassungen sind in Nürnberg und San José, Kalifornien. (02.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NorCom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NorCom Information Technologie AG (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) unter die Lupe.Die Künstliche Intelligenz verändere alles. Auch NorCom verspüre Rückenwind. Die Aktie habe sich seit Frühling in der Spitze glatt verdoppelt.Der "AKTIONÄR Hot Stock Report" habe nun erneut beim Vorstand nachgefragt. Er berichte: "Die Veröffentlichung von ChatGPT hat eine Lawine losgetreten." Doch in Firmen würden Mitarbeiter auch vertrauliche Daten in ChatGPT eingegeben. Lösung: "In DaSense integrieren wir Dolly 2.0 von Databricks. Das funktioniert wie ChatGPT, kann aber lokal bei Firmen installiert werden und ist Open Source. Damit gehen die Daten nicht an Dritte. Auch falsche Ergebnisse der KI (Halluzinationen) können wir ausschließen, da die Ergebnisse überprüft werden."NorCom verrate: Das Interesse von Behörden sei "groß" und man sei in "intensivem Austausch", aber "leider dauern Entscheidungen oft". Bereits im April habe "Der Aktionär" vom Kontakt zur Bundeswehr berichtet, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2023)