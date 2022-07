XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (28.07.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia sieht sich nach einem überraschend guten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen - AktienanalyseDer Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) hat im zweiten Quartal von einem robusten Wachstum im Geschäft mit der Netzwerkinfrastruktur profitiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzernumsatz sei um elf Prozent auf knapp 5,9 Mrd. Euro gestiegen. Währungsbereinigt habe das Plus bei drei Prozent gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich um fünf Prozent auf 714 Mio. Euro verbessert. Netto seien 460 Mio. Euro in der Kasse geblieben - 31 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Auch die Aussagen zur künftigen Geschäftsentwicklung kamen gut an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Lieferkettensituation habe Nokia zwar weiter als "herausfordernd" bezeichnet, jedoch gebe es Anzeichen einer Verbesserung. Auch mit der hohen Inflation und dem Gegenwind auf der Währungsseite könne man umgehen, habe es geheißen. Der währungsbereinigte Umsatz solle daher im Gesamtjahr weiterhin auf 23,5 bis 24,7 Mrd. Euro steigen - aktuell gehe man sogar davon aus, das obere Ende erreichen zu können. Die vergleichbare operative Marge werde unverändert in der Mitte der Spanne von 11 bis 13,5 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal habe sie bei 12,2 Prozent gelegen. Grund genug für viele Analysten, ihre Kaufempfehlungen zu erneuern. Besonders optimistisch sei Sandeep Deshpande von JPMorgan, der der Aktie weiterhin einen fairen Wert von 6,50 Euro zubillige - das entspräche einem Anstieg von fast 28 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. (Ausgabe 29/2022)