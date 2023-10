- Netzinfrastruktur-Umsätze seien im Jahresvergleich um 14% gesunken. Bei den Mobilfunknetzen sei der Nettoumsatz um 19% gesunken (der verlangsamte 5G-Ausbau in Indien habe die schwächeren Ergebnisse in den USA nicht ausgleichen können). Cloud- und Netzwerkdienste hätten sich mit einem Rückgang von 2% im Jahresvergleich als stärker erwiesen, da die Nachfrage der Unternehmen nach wie vor hoch sei.



Nokia (NOKIA.FI) Tageschart: Die Aktien des Unternehmens würden heute um mehr als 5% überverkauft gehandelt und würden um das 71,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom März 2020 bei 3,13 EUR pro Aktie notieren. Auf Tagesbasis liege der RSI-Indikator bei etwa 24 Punkten - ein extrem überverkauftes Niveau, und von diesen Niveaus aus sei die Aktie in der Vergangenheit oft in die Defensive geraten und habe eine Erholung eingeleitet. Der wichtigste Widerstand liege bei 3,9 - 4 EUR, wo sich der durchschnittliche SMA200 befinde. (News vom 19.10.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,076 EUR -6,16% (19.10.2023, 14:59)



NASDAQ Helsinki-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,07 EUR -5,83% (19.10.2023, 14:45)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Helsinki-Symbol Nokia-Aktie:

NOKIA



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (19.10.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia fällt nach schwachen Q3-Ergebnissen um 5% - AktiennewsDie Aktien des Smartphone- und Technologieherstellers Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) stehen heute unter Druck, da das Unternehmen mit seinen Ergebnissen enttäuschte, so die Experten von XTB.Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich um 69% gefallen.Umsatz: 4,98 Mrd. EUR gegenüber den Prognosen von 5,67 Mrd. EURGewinn pro Aktie (EPS): 0,02 Euro gegenüber 0,05 Euro ein Jahr zuvor- Der vergleichbare Umsatz sei im Jahresvergleich um 15% gefallen. Das Unternehmen plane, bis zu 14.000 Mitarbeiter zu entlassen, von derzeit 86.000 auf 72.000.- Die Nachfrage auf dem US-Markt schwächle. Das Unternehmen habe angeführt, dass die Schwäche der Verbraucher in einem Umfeld von Inflation und höheren Zinssätzen die Nachfrage dämpfe.- Die vergleichbare operative Marge sei im Jahresvergleich um 2% auf 8,5% gesunken, was Nokia als Beleg für die Rentabilität trotz sinkender Nettoumsätze angeführt habe.Nokia - schwach, aber immer noch optimistisch?- Nach Angaben von Nokia würden die Schwierigkeiten beim Betriebskapital ab dem laufenden vierten Quartal nachlassen. Das Unternehmen habe außerdem eine Strategie angekündigt, um den Geschäftsgruppen mehr Autonomie zu geben, um die Rentabilität des Geschäftsmodells zu unterstützen. Es sehe langfristige Hoffnung in Form von Netzwerkdiensten angesichts des KI- und Cloud-Computing-Trends und betrachte die derzeitige Verbraucherschwäche eher als einen vorübergehenden saisonalen Faktor.- Die Äußerungen des Managements würden darauf hindeuten, dass das Unternehmen an die bedeutenden Fortschritte, die es in den letzten drei Jahren gemacht habe, und an die langfristige Rentabilität seiner Investitionen glaube. Das Unternehmen rechne für das Gesamtjahr 2023 weiterhin mit einem Nettoumsatz zwischen 23,2 und 24,6 Milliarden Euro und einer operativen Marge zwischen 11,5 und 13,0 Prozent.