NASDAQ Helsinki-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,5145 EUR +1,82% (18.07.2023, 14:33)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Helsinki-Symbol Nokia-Aktie:

NOKIA



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (18.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Tim Savageaux, Analyst von Northland Capital Markets, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Der Analyst habe seine Schätzungen für den Kalender 2023 gesenkt, nachdem er seine Prognosen für den Umsatz und die operative Marge im Jahr 2023 gesenkt habe. Savageaux begründe dies mit der Verschiebung von Projekten in das Jahr 2024 bei nordamerikanischen Carrier-Kunden sowie mit anhaltenden Auswirkungen auf den Bestand und das Angebot. Er stelle fest, dass es "eine gewisse Diskrepanz in den Trends der Endnachfrage" sehe, wobei er positive Kommentare von kurzzyklischen Anbietern wie Viavi hervorhebe, die erstmals im Oktober eine Schwäche der Carrier-Ausgaben festgestellt hätten.Tim Savageaux, Analyst von Northland Capital Markets, bewertet die Nokia-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform". Das Kursziel werde von 7,00 auf 6,00 USD reduziert. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,511 EUR +1,81% (18.07.2023, 14:43)