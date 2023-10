Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (19.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) unter die Lupe.Schwache Zahlen des Wettbewerbers Ericsson ( ISIN SE0000108656 WKN 850001 ) hätten die Aktie des finnischen Telekomausrüster Nokia zuletzt bereits unter Druck gesetzt. Nun habe der Konzern selbst enttäuscht. Der ohnehin angeschlagene Wert verliere am Donnerstag noch einmal rund 10 Prozent und notiere so tief wie seit 2021 nicht mehr.Nokia habe zum einen bekannt gegeben, dass ein neues Sparprogramm aufgesetzt werde. Dazu sollten bis zu 14.000 Stellen abgebaut werden. Bis Ende 2026 wolle Konzernchef Pekka Lundmark zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden Euro weniger ausgeben, um das Langfristziel einer operativen Marge von 14 Prozent zu schaffen. Für das laufende Jahr habe der Manager unterdessen erneut die Erwartungen heruntergeschraubt.Aktuell beschäftige Nokia 86.000 Mitarbeiter. Der Plan sehe Personalstreichungen von bis zu 15 Prozent vor. Es werde erwartet, dass das Programm zu einem Rückgang der Beschäftigtenzahl auf 72.000 bis 77.000 Mitarbeiter führen werde, habe es geheißen.Wegen ausgebliebener Geschäfte rechne Lundmark außerdem nur noch mit dem Minimum der Umsatzprognose: "Wir peilen das untere Ende unserer Umsatzspanne für 2023 an." Bislang wolle Nokia 23,2 bis 24,6 Milliarden Euro erlösen, wobei das untere Ende bei konstanten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 4 Prozent entspreche. Die bereinigte operative Marge dürfte durch die derzeitigen Sparmaßnahmen in der Mitte der angepeilten Spanne von 11,5 bis 13,0 Prozent liegen. Bereits zum ersten Halbjahr habe Nokia seine Jahresziele gesenkt.Bei Nokia sei der Nettoerlös im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel auf knapp 5 Milliarden Euro eingebrochen. Zum einen hätten ungünstigere Wechselkurse den Umsatz belastet. Doch auch das Segment rund um die Ausrüstung von Mobilfunkanbietern in Nordamerika laufe alles andere als rund. Kunden würden auf ihre Kosten achten und erst ihre Bestände aufbauen, bevor sie neue Komponenten bestellen würden, wie Nokia erläutert habe.Das bereinigte operative Ergebnis sei um mehr als ein Drittel auf 424 Millionen Euro eingebrochen und habe damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen bei weitem verfehlt. Unter dem Strich habe Nokia auf vergleichbarer Basis 299 Millionen Euro nach 551 Millionen im Vorjahr verdient.Rückläufige Umsätze, ein schwaches Branchenumfeld und das miese Chartbild: Anleger sollten nach wie vor einen Bogen um die Nokia-Aktie machen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nokia-Aktie. (Analyse vom 19.10.2023)