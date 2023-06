Nokia sei keine laufende Empfehlung von "Der Aktionär", gerade im Telekommunikationsbereich gebe es wesentlich attraktivere Investments. Langfristig orientierte Anleger machen um Nokia daher auch weiterhin einen Bogen, für Trader ist die Aktie einen Blick wert, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Nokia-Aktie. (Analyse vom 20.06.2023)



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (20.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) unter die Lupe.Nach einer Reihe zuletzt positiver Nachrichten habe der langfristig trostlose Kursverlauf von Nokia kurzfristig neuen Schwung erhalten. Die Aktie des Telekommunikationsausrüsters zeige nach einer Bodenbildung einen Rebound. Könne dieser einmal mehr auch das Interesse von Meme-Tradern auf sich ziehen?Nachdem Nokia den technologischen Anschluss auf dem Smartphone-Markt vor einigen Jahren verpasst habe und seine einstige Marktführerschaft längst an andere Konkurrenten habe abgeben müssen, versuche sich der finnische Konzern als Kommunikationsausrüster neu zu erfinden.Auf dem europäischen Markt präsentiere man sich dabei vor allem im sicherheitsrelevanten 5G-Bereich als Alternative zum oft kritisch beäugten chinesischen Ausrüster Huawei. Trotz des hohen Investitionsbedarfs komme die Neuausrichtung des Konzerns, was den finanziellen Erfolg betreffe, kaum voran, wie auch der jüngste Quartalbericht demonstriert habe.Nichtsdestotrotz gelinge es Nokia immer wieder, neue Aufträge und Partnerschaften an Land zu ziehen, besonders viele davon in den vergangenen Wochen: So werde Nokia in Großbritannien den Netzausbau für Virgin Media O2, den größten Telekommunikationsanbieter im Königreich, vorantreiben, in Irland habe man einen Auftrag der staatlichen Versorgungsgesellschaft ESB gewonnen und in den USA laufe ein Projekt, besonders ländliche Gegenden des Mittleren Westens besser zu erschließen. Jede Menge Rückenwind für ein schon oft totgesagtes Unternehmen.Nokia habe im Januar 2021 zur ersten Generation sogenannter Meme-Aktien gehört und sei im Windschatten von AMC Entertainment, Bed, Bath & Beyond und GameStop zeitweise um mehr als das Doppelte explodiert. Seither sei das Papier bei steigenden Kursen immer wieder auf das Interesse von Meme-Tradern gestoßen, ausdrücklich auch (im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Aktien) aufgrund der vergleichsweise gesunden Unternehmensfinanzen und der überschaubaren Bewertung.Gegenwärtig allerdings sei trotz des jüngsten Kursanstieges kein größeres Interesse von Meme-Tradern festzustellen: In einschlägigen Reddit-Foren wie WallStreetBets habe Nokia in den vergangenen Tagen und Wochen nur wenig Beachtung gefunden, auch auf Social-Investing-Plattformen wie Stocktwits herrsche Ruhe. Die meisten Zocker könnten sich im Moment für KI-Aktien wie C3.ai oder den Kreuzfahrttitel Carnival begeistern, nicht aber für Nokia. Hier hätten zuletzt vor allem institutionelle Investoren wie die Vermögensverwalter BlackRock und Vanguard zugeschlagen.Gute Nachrichten würden in der zuletzt arg gebeutelten Aktie von Nokia für einen Rebound sorgen, der vor allem von institutionellen Anlegern gekauft werde. Meme-Trader seien längst weitergezogen und hätten neue Ziele gefunden.