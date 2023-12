Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (05.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) unter die Lupe.Für die Nokia-Aktie laufe es bereits seit geraumer Zeit alles andere als gut. Jetzt die nächste Schreckensnachricht: Nokia habe einen Auftrag von AT&T über 14 Milliarden Dollar an den schwedischen Konkurrenten Ericsson verloren. Daraufhin habe Nokia erneut eine Gewinnwarnung aussprechen müssen, woraufhin die Aktie stark falle.Der US-Telefonriese AT&T habe sich bei der Anschaffung seiner Telekomausrüstung für den schwedischen Konkurrenten Ericsson und gegen Nokia entschieden. Der Auftrag umfasse Hardware im Wert von bis zu 14 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren.Die Entscheidung für den Rivalen Ericsson sei ein weiterer Rückschlag für Nokia, der seine Position als wichtigster Zulieferer von AT&T verliere. Die Mobilfunknetz-Sparte werde dennoch profitabel bleiben, habe der finnische Konzern betont. Allerdings dürften die angepeilten zweistelligen Gewinnmargen wohl bis zu zwei Jahre später erreicht werden als bislang anvisiert.Die Nokia-Aktie sollte jeden Anleger bereits bei bloßem Blick auf den Chart abschrecken. Aufgrund dessen und der fundamental schlechten Lage sollte das Papier weiterhin gemieden werden, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: