Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (02.02.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia: Kurssprung nach guten Nachrichten - AktienanalyseDie Erweiterung eines Lizenzvertrags mit einem Kunden hat dem Telekomzulieferer Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) zum Jahresabschluss überraschend kräftige Zuwächse beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzplus von 16 Prozent auf 7,45 Mrd. Euro habe der Betriebsgewinn im vierten Quartal 1,15 (Vorjahr: 0,908) Mrd. Euro erreicht. Marktbeobachter hätten Erlöse von 7,11 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis von 0,925 Mrd. Euro erwartet. In der Folge sei auch die Jahresbilanz besser ausgefallen als gedacht. Umsatz und Betriebsergebnis seien um je zwölf Prozent gestiegen, der Nettogewinn sogar um 18 Prozent. Aktionäre sollten daher eine um vier auf zwölf Cent erhöhte Dividende erhalten.Auch was die weitere Entwicklung betreffe, gebe sich das Unternehmen zuversichtlich: Die Nachfrage bleibe robust, und die Lieferengpässe bei Mikrochips seien gelöst, so Nokia-Chef Pekka Lundmark. Der Manager gehe daher weiter davon aus, den Umsatz 2023 im besten Fall auf bis zu 26,5 Mrd. Euro steigern zu können. Die vergleichbare operative Marge erwarte Lundmark zwischen 11,5 und 14 Prozent. 2022 habe sie bei 12,5 Prozent gelegen.An der Börse seien die Nachrichten zunächst mit einem Kurssprung honoriert worden. Es habe jedoch nicht lange gedauert, da habe sich auch schon wieder Unsicherheit breitgemacht. So habe Terence Tsui von Morgan Stanley darauf hingewiesen, dass der operative Gewinn ohne den großen Lizenzvertrag im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt hätte. Und aus Sicht seines Kollegen Simon Coles von Barclays stehe Nokia bei den Margen in der Mobilfunktechnik unter dem gleichen Druck wie Ericsson. Der Konkurrent hatte zuletzt einen überraschend starken Gewinnrückgang vermeldet, nachdem mehrere seiner Kunden aus den USA ihre Ausgaben für den Ausbau ihrer 5G-Netze zurückgefahren hatten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2023)Börsenplätze Nokia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,4315 EUR +0,76% (02.02.2023, 11:51)