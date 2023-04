(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Rücksetzer reagiere die Nokia-Aktie am Donnerstag auf die Zahlen. Das Unternehmen ringe nach wie vor mit den gestiegenen Kosten und habe einen Gewinneinbruch verkraften müssen. Durch den Kursrutsch notiere die Nokia-Aktie erstmals seit Mai 2021 wieder unter der 4-Euro-Marke.Der Netzwerkausrüster sei überraschend schwach ins Jahr gestartet. Zwar habe der Umsatz um zehn Prozent auf 5,8 Mrd. Euro zugelegt. Doch der operative Gewinn sei auf vergleichbarer Basis um 18 Prozent auf 479 Mio. Euro gesunken. Analysten hätten mit einem weniger starken Rückgang gerechnet.Der Konzern habe die Entwicklung mit gestiegenen Betriebskosten erklärt. Allerdings sei auch die Nachfrage nach 5G-Ausrüstung gesunken: Nokia sehe inzwischen einige Anzeichen dafür, dass sich das wirtschaftliche Umfeld auf die Kunden auswirke, habe Unternehmenschef Pekka Lundmark erklärt. Die Schwäche aus dem letzten Quartal 2022 übe weiterhin Druck auf die Anbieter von 5G-Technik aus. Dazu habe Lundmark den Anlegern wenig Hoffnung gemacht, dass sich im zweiten Quartal besonders viel ändere.Nokia habe mit seinem Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres die Konsensprognose übertroffen, doch das operative Ergebnis sei deutlich schwächer als erwartet ausgefallen, habe Analyst Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan geschrieben. Er habe vor allem die schwache Marge im Bereich mit Mobilfunktechnik (Mobile Networks) bemängelt. WKN 850001 ) habe Anfang der Woche bessere Zahlen als erwartet vorgelegt. Allerdings habe der Telekomausrüster aus Stockholm auch vor einem unruhigen Jahr 2023 gewarnt, die Margen stünden unter Druck. Ericsson habe angekündigt, angesichts mauer Aussichten seinen Sparkurs zu verschärfen.Nokia-Konzernchef Lundmark halte trotz der Probleme an seinen Jahreszielen fest. Er gehe davon aus, dass sich die Margen in der zweiten Jahreshälfte wieder verbessern würden. Der Manager strebe weiterhin einen Umsatz zwischen 24,6 und 26,2 Mrd. Euro an. Die vergleichbare operative Marge solle 11,5 bis 14 Prozent erreichen, obwohl sie im ersten Quartal auf 8,2 Prozent gesunken sei. Im Gesamtjahr 2022 habe Nokia eine Marge von 12,5 Prozent erzielt.Auch unter dem Strich habe Nokia im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis weniger verdient: Der Überschuss sei von 416 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 342 Mio. Euro gesunken. Diesen Rückgang habe der Konzern neben den Belastungen im laufenden Geschäft auch mit höheren Steuern begründet.Nokia habe mit den hohen Kosten zu kämpfen, das Chartbild habe sich bereits vor den Zahlen eingetrübt und sehe nun noch schlechter aus.Anleger lassen die Finger von der Nokia-Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2022)