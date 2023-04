XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,8075 EUR -0,37% (27.04.2023, 10:39)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (27.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia: Anleger reagieren enttäuscht auf Q1-Zahlen - AktienanalyseDer Telekommunikationsausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) hat seinen Umsatz im ersten Quartal um zehn Prozent auf 5,8 Mrd. Euro gesteigert, operativ allerdings deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Betriebsgewinn sei auf vergleichbarer Basis um 18 Prozent auf 479 Mio. Euro gesunken. Analysten hätten zwar mit einem Rückgang gerechnet, diesen im Schnitt allerdings nur auf rund neun Prozent veranschlagt. Nokia habe die Entwicklung mit gestiegenen Betriebskosten erklärt. Aber auch die Nachfrage nach 5G-Ausrüstung sei gesunken: Man sehe mittlerweile einige Anzeichen dafür, dass sich das wirtschaftliche Umfeld auf die Ausgaben der Kunden auswirke, habe CEO Pekka Lundmark erklärt.Anleger hätten enttäuscht reagiert: Die Aktie sei auf Monatssicht um mehr als zwölf Prozent abgerutscht. Auch die bestätigten Jahresziele hätten Anleger nicht besänftigen können. Obwohl die operative Marge im ersten Quartal auf 8,2 Prozent gesunken sei, gehe Lundmark weiter davon aus, im Gesamtjahr einen Wert zwischen 11,5 und 14 (Vorjahr: 12,5) Prozent erreichen zu können. Die Umsatzprognose von 24,6 bis 26,2 Mrd. Euro sei ebenfalls unangetastet geblieben.Analysten hätten da deutlich entspannter reagiert: Zwar seien hier und da die Kursziele etwas nach unten angepasst worden, die meisten würden auf dem aktuellen Niveau aber weiterhin mehr Chancen als Risiken sehen - so beispielsweise Alexander Duval von Goldman Sachs. Die bekräftigte Prognose zeige, dass der Konzern bei der Produktqualität vorankomme und Marktanteile gewinne - ungeachtet einer Pause bei den Patenten, so der Experte. Er rate daher weiter zum Kauf der Aktie. Das Kursziel sehe Duval bei 6,00 Euro, nach zuvor 6,10 - womit er dem Papier nach wie vor ein deutliches Aufwärtspotenzial von fast 57 Prozent zutraue. (Ausgabe 16/2023)Börsenplätze Nokia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,814 EUR -0,10% (27.04.2023, 10:53)