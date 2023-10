Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (17.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) unter die Lupe.Die andauernde Zurückhaltung von Kunden bei 5G-Komponenten werde nach Ansicht des schwedischen Telekomausrüsters Ericsson ( ISIN SE0000108656 WKN 850001 ) auch das Schlussquartal belasten. Bereits im abgelaufenen Quartal habe es einen Milliardenverlust gegeben. Die ohnehin schwer angeschlagene Aktie gebe rund sieben Prozent nach und falle auf ein Mehrjahrestief. Der Konkurrent Nokia stehe ebenfalls unter Druck."Wir gehen davon aus, dass sich die zugrundeliegende Unsicherheit bis 2024 auf unser Netzwerkgeschäft auswirken wird", habe Ericsson-Chef Börje Ekholm am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal gesagt. Zuvor habe der Manager eine Erholung zum Jahresende in Aussicht gestellt und auf einen Gewinnschub gehofft.Zudem dürfte sich die bereinigte EBITA-Marge infolge von Kostenreduzierungen auf zehn Prozent verbessern - in Q3 habe diese bei 7,3 Prozent gelegen. Jedoch würde die Marge damit weit unter den durchschnittlichen Schätzungen von Branchenexperten liegen. Eine Prognose für das neue Jahr wolle er infolgedessen bisher nicht geben. Der Manager habe lediglich bekräftigt, sein Langzeitziel einer EBITA-Marge von 15 bis 18 Prozent "so schnell wie möglich" zu erreichen.In den drei Monaten bis Ende September sei das bereinigte EBITA um fast 40 Prozent auf 4,7 Mrd. Schwedische Kronen (umgerechnet 406 Mio. Euro) zurückgegangen. Unter dem Strich sei ein Verlust von 30,5 Mrd. Kronen angefallen - nach einem Gewinn von 5,4 Mrd. Kronen im Vorjahreszeitraum.Die Talfahrt bei Ericsson gehe weiter. Seit 2021 habe der Titel inzwischen rund zwei Drittel an Wert verloren. Anleger sollten auch angesichts der vorsichtigen Aussagen zur künftigen Entwicklung nach wie vor nicht in das fallende Messer greifen.Der finnische Rivale Nokia habe sich etwas besser geschlagen. Doch auch die Aktie habe seit den 2022er-Hochs rund 40 Prozent verloren und leide unter dem schwachen Branchenumfeld. Ein Einstieg drängt sich ebenfalls nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2023)Mit Material von dpa-AFX