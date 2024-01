Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) unter die Lupe.Rund elf Prozent lege die Nokia-Aktie nach den Zahlen am Donnerstag zu. Der kriselnde Netzwerkzulieferer hoffe darauf, dass sich die Geschäfte nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr wieder erholen würden. Zum Jahresende hin sei der Auftragseingang merklich angezogen, insbesondere im Geschäft mit Netzinfrastruktur, so Konzernchef Pekka Lundberg.Für 2024 halte das Management einen Gewinnanstieg für machbar. Die Aktionäre wolle Nokia mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm von bis zu 600 Millionen Euro bei der Stange halten.Im vergangenen Jahr habe das unsichere gesamtwirtschaftliche Umfeld dem Unternehmen enorme Probleme beschert und habe die Investitionsbereitschaft der Kunden gebremst. Zweimal habe das Management seine Ziele für 2023 gekappt, um sich kurz vor dem Jahresschluss dann endgültig von ihnen zu verabschieden. Ähnlich wie der Konkurrent Ericsson hätten die Finnen die Flaute vor allem in ihrem Netzwerkgeschäft verspürt. Im Rennen um einen lukrativen Großauftrag durch den Telekomkonzern AT&T habe sich dann der schwedische Rivale gegen Nokia durchgesetzt. Im Oktober habe die Konzernspitze auf die Bremse getreten und habe einen Abbau von bis zu 14.000 Arbeitsplätzen angekündigt.Die jüngste Auftragsbelebung mache Nokia-Chef Lundberg nun Hoffnung. "Dies ist ein Hinweis, dass sich das allgemeine Investitionsumfeld zumindest etwas bessert", habe er in einem Brief an die Aktionäre geschrieben. Im ersten Halbjahr und insbesondere im ersten Quartal dürfte die Lage aber noch herausfordernd bleiben. Ab dem zweiten Halbjahr rechne sich Nokia für das wichtige Netzwerkgeschäft auch im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsvorhaben der US-Regierung dann eine Umsatzbelebung aus, die bis in das Folgejahr laufen solle.2023 sei das bereinigte Betriebsergebnis um fast ein Viertel auf knapp 2,4 Mrd. Euro gesunken, und auch unter dem Strich habe die Projektflaute Nokia einen Gewinneinbruch eingebrockt: Der Überschuss sei um 84 Prozent auf 679 Mio. Euro gefallen, während der Umsatz um elf Prozent auf knapp 22,3 Mrd. Euro gesunken sei. Im Schlussquartal hätten sich Nokias Sparmaßnahmen allerdings ausgezahlt: Die für die Konzernprognose relevante bereinigte Bruttomarge habe mit 14,8 Prozent weit über dem Jahreswert von 10,7 Prozent gelegen.In einem aktuellen Interview mit der Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe Lundmark unterdessen gesagt, er sei überzeugt, dass die Investitionen in das 5G-Netz in den kommenden Jahren anziehen würden. Dies sei nur "eine Frage der Zeit". Ähnlich habe sich in dieser Woche auch Ericsson-Chef Börje Ekholm geäußert, der von einem auf Dauer untragbar niedrigen Investitionsniveau gesprochen habe.Seit den Tiefs im Dezember habe sich die Nokia-Aktie etwas erholt. Mit dem Kurssprung am Donnerstag setze sich dieser Trend fort. Aber: Es würden viele Risiken bei Nokia bleiben. Es gebe attraktivere und wachstumsstärkere Aktien.Ein Einstieg bietet sich nach wie vor nicht an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)