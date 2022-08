Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 22.07.2022 6,10 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 21.07.2022 6,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 22.07.2022 5,80 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 21.07.2022 5,45 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 25.07.2022



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (04.08.2022/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 5,45 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 21. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 21. Juli berichtete, habe der Netzwerkausrüster im 2. Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Dabei hätten die Finnen von einem robusten Wachstum im Geschäft mit der Netzinfrastruktur profitiert. Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am 21. Juli in Espoo mitgeteilt habe. Währungsbereinigt habe das Plus bei 3 Prozent gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe trotz Gegenwind durch Engpässe in der Lieferkette um 5 Prozent auf 714 Millionen Euro zugenommen. Netto sei ein Gewinn von 460 Millionen Euro verblieben, ein Plus 31 Prozent. Das Ergebnis je Aktie sei um ein Drittel gestiegen und besser ausgefallen, als von Analysten erwartet.Nokia sei auf gutem Weg, seine angestrebten Ziele für das laufende Jahr zu erreichen, habe es geheißen. Derzeit gehe das Unternehmen beim währungsbereinigten Umsatz vom oberen Ende der erwarteten 23,5 Milliarden bis 24,7 Milliarden Euro aus. Die vergleichbare operative Marge solle in der Mitte der Spanne von 11 bis 13,5 Prozent liegen. Die Lieferkettensituation bezeichnete Nokia weiter als "herausfordernd", jedoch gebe es Anzeichen einer Verbesserung, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der US-Bank J.P. Morgan. Analyst Sandeep Deshpande hat die Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Sandeep Deshpande habe sein Bewertungsmodell für den Netzwerkausrüster in einer am 22. Juli vorliegenden Studie an die jüngsten Quartalszahlen sowie den wechselkursbedingt höheren Umsatzausblick angepasst.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: