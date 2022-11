Kursziel

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 21.10.2022 6,31 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 21.10.2022 6,10 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 24.10.2022 5,50 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 21.10.2022 5,40 Buy Société Générale Aleksander Peterc 25.10.2022 5,30 Equal-weight Barclays Capital Simon Coles 21.10.2022

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (07.11.2022/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 5,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 20. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2022 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Oktober könne sich der Telekomzulieferer Nokia zwar weiter auf den schwungvollen Ausbau der Mobilfunknetze seiner Kunden verlassen - die schwächelnde Lizenzsparte mache bei den Finnen aber weiter Probleme. Im dritten Quartal habe der Umsatz des Netzwerkausrüsters um 16 Prozent auf 6,24 Milliarden Euro angezogen, wie das Unternehmen am 20. Oktober in Espoo mitgeteilt habe. Bereinigt um die vorteilhafte Wirkung des schwachen Euro, habe das Plus immer noch bei 6 Prozent gelegen und die Schätzungen von Analysten übertroffen. Weil das Geschäft mit Patenten und Lizenzen aber nach wie vor von Rechtsstreitigkeiten und Verzögerungen gebremst werde, habe Nokia beim operativen Ergebnis nicht wirklich glänzen können.Vor Sonderposten, Zinsen und Steuern habe das Unternehmen mit 658 Millionen Euro 4 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient. Das sei deutlich weniger gewesen, als Experten auf dem Zettel gehabt hätten. Unter dem Strich habe der Gewinn um 22 Prozent auf 428 Millionen Euro angezogen. Die Jahresprognosen für Umsatz und operative Marge bestätigte das Management um Chef Pekka Lundmark, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen hätten wohl eher an zeitlichen Verschiebungen gelegen als an strukturellen Dingen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am 21. Oktober vorliegenden Studie. Der Analyst halte die derzeit unter Anlegern spürbaren Sorgen um die Aktivitäten in den USA für eine Fehlinterpretation.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Nokia kommt dagegen von der Société Générale: Der dort zuständige Analyst, Aleksander Peterc, hat die Aktie des Telekomzulieferers am 25. Oktober weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft, aber das Kursziel von 5,80 auf 5,40 EUR gesenkt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: