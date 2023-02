Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 27.01.2023 6,10 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 15.02.2023 5,61 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 14.02.2023 5,50 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 01.02.2023 4,60 Neutral UBS Francois-Xavier Bouvignies 31.01.2023



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,386 EUR +0,47% (15.02.2023, 19:22)



NASDAQ Helsinki-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,4055 EUR +0,96% (15.02.2023, 17:29)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,73 USD +1,63% (15.02.2023, 18:27)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Helsinki-Symbol Nokia-Aktie:

NOKIA



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (15.02.2023/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 4,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 26. Januar die Zahlen zum 4. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 26. Januar berichtete, habe der Telekomzulieferer das vergangene Jahr auch dank eines überraschend starken Schlussspurts mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Da der Umsatz im 4. Quartal um 16 Prozent angezogen habe, habe für das Gesamtjahr ein Zuwachs um zwölf Prozent auf 24,9 Milliarden Euro zu Buche gestanden, wie der im EURO STOXX 50 gelistete Netzwerkausrüster am 26. Januar im finnischen Espoo mitgeteilt habe.Im 4. Quartal habe auch die zuletzt schwächelnde Lizenzsparte kräftig zugelegt. Der operative Gewinn sei im Gesamtjahr konzernweit auf vergleichbarer Basis um zwölf Prozent auf 3,1 Milliarden Euro gewachsen. Damit habe Nokia die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen.Der Überschuss sei mit knapp 4,3 Milliarden Euro sogar gut zweieinhalbmal so hoch ausgefallen wie im Vorjahr. Das habe allerdings unter anderem an Steuer- und Währungseffekten gelegen. Auf vergleichbarer Basis sei der Gewinn um 18 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Die Nokia-Aktionäre sollten nun eine Dividende von 12 Cent je Anteilsschein erhalten. Auch hier hätten Analysten weniger erwartet.Für das laufende Jahr peile Nokia-Chef, Pekka Lundmark, einen Umsatz zwischen 24,9 und 26,5 Milliarden Euro an. Die vergleichbare operative Marge solle 11,5 bis 14 Prozent erreichen. Im vergangenen Jahr habe sie bei 12,5 Prozent gelegen. Die Prognosen für das laufende Jahr liegen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg erfassten Experten, so die dpa-AFX ergänzend. WKN A1J4U4 ) und Infineon hervor. Allgemein, so habe der Analyst geschrieben, deuteten die Ergebnisse des 4. Quartals auf eine Zweiteilung der Endmarkttrends für europäische digitale Wegbereiter (Digital Enabler) hin. Dabei sei eine Stärke bei den Ausgaben für Wafer-Fab-Ausrüstung (WFE) für Spitzentechnologie in den Bereichen Logic/Foundry, bei Halbleitern für die Automobilindustrie/Industrie und bei Festnetz-Investitionen erkennbar.Die niedrigste Kursprognose für Nokia kommt dagegen von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Aktie des Telekomzulieferers von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 5,40 auf 4,60 Euro gesenkt. Der finnische Telekomausrüster schlage sich zwar gut, doch werde das Marktumfeld schwieriger, habe Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am 31. Januar vorliegenden Studie geschrieben. Dabei seien die Perspektiven für 2024 trüber als für 2023.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: