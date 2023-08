Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight JP Morgan Sandeep Deshpande 24.07.2023 5,40 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 21.07.2023 4,50 Equal-weight Morgan Stanley Terence Tsui 21.07.2023 4,25 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 25.07.2023 3,90 Neutral UBS Francois-Xavier Bouvignies 21.07.2023

Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,5775 EUR +0,77% (04.08.2023, 18:41)



NASDAQ Helsinki-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,5605 EUR +0,59% (04.08.2023, 17:29)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,85 USD -1,69% (04.08.2023, 18:13)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Helsinki-Symbol Nokia-Aktie:

NOKIA



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (04.08.2023/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 3,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 20. Juli die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 20. Juli berichtete, müsse der Telekomzulieferer nach einem mauen Jahresstart auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verkraften. Vor allem das schwache Netzwerkgeschäft mache den Finnen zu schaffen. Unter dem Strich habe der Konzern von April bis Juni 289 Millionen Euro verdient, das seien 37 Prozent weniger gewesen als ein Jahr zuvor, wie Nokia am 20. Juli in Espoo mitgeteilt habe.Nokias Kunden würden sich angesichts von Inflation und steigenden Zinsen mit Investitionen zurückhalten. Der Konzern habe deshalb bereits vor einer Woche bei der Vorlage vorläufiger Zahlen seine Umsatz- und Margenziele für das Jahr gesenkt. Wie bereits bekannt, habe der Umsatz im vergangenen Quartal mit 5,7 Milliarden Euro um 3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Der operative Gewinn sei um 16 Prozent auf 474 Millionen Euro gesunken.Konzernchef Pekka Lundmark hält die aktuelle Schwächephase für ein kurzfristiges Phänomen, wie er in der Mitteilung betonte, so die dpa-AFX weiter. Mit Blick über das Jahr 2023 hinaus sehe Nokia reichlich Wachstumsmöglichkeiten, unter anderem beim weiteren Aufbau des 5G-Netze.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat für den Titel das Kursziel von 5,40 Euro genannt und die Einstufung auf "buy" belassen. Die finalen Resultate des Netzwerkausrüsters hätten die negativen Vorankündigungen bestätigt, habe Analyst Alexander Duval in einer am 21. Juli vorliegenden Studie geschrieben. Die konjunkturellen Herausforderungen hätten sich auf die Kundennachfrage ausgewirkt, da sich die Telekom-Branche auf den kurzfristigen Cashflow konzentriere. Duval sehe aber Spielraum für Kursgewinne, da Nokia das Wachstum des Mobilfunkmarkts übertreffen könne.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: