Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 14.07.2023 6,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 14.07.2023 5,40 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 24.05.2023 5,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 21.04.2023 4,70 Equal-weight Barclays Capital Simon Coles 17.07.2023 4,50 Buy Jefferies Janardan Menon 17.07.2023 4,30 Neutral UBS Francois-Xavier Bouvignies 17.07.2023 3,45 Verkaufen DZ BANK Ingo Wermann 14.07.2023 6,00 USD Outperform Northland Capital Markets Tim Savageaux 17.07.2023



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,4935 EUR +1,30% (18.07.2023, 22:02)



NASDAQ Helsinki-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,507 EUR +1,61% (18.07.2023, 17:29)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,98 USD +1,74% (18.07.2023, 20:32)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Helsinki-Symbol Nokia-Aktie:

NOKIA



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (19.07.2023/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) vor Bekanntgabe der vollständigen Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 3,45 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi wird am 20. Juli 2023 die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal 2023 veröffentlichen.Am 14. Juli hat Nokia die vorläufigen Zahlen vorgelegt. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 14. Juli berichtete, kämpfe der Telekomzulieferer angesichts von Inflation und steigender Zinsen mit einer geringeren Investitionsbereitschaft seiner Kunden. Die Finnen müssten deshalb mit Blick auf ihre Jahresziele tiefer stapeln. Sowohl der wirtschaftliche Ausblick als auch der anhaltende Lagerabbau sorgten für eine schwächere Nachfrage, habe das Unternehmen am 14. Juli in Espoo mitgeteilt. Den Umsatz erwarte das Management dieses Jahr deshalb bei 23,2 bis 24,6 Milliarden Euro. Zuvor habe der Konzern 24,6 bis 26,2 Milliarden Euro angepeilt.Als Ziel für die operative Marge auf vergleichbarer Basis nenne Nokia jetzt 11,5 bis 13 Prozent, hier sei das obere Ende der Spanne um einen Prozentpunkt gestutzt worden. Die Prognose für den freien Barmittelzufluss habe der Konzern bestätigt.Wegen des zögerlichen Bestellverhaltens der Kunden würden sich laut Nokia einige Projekte ins nächste Jahr verschieben. Dies gelte vor allem für Nordamerika. Der Konzern habe die Entwicklung mit den sich wieder normalisierenden Lagerbeständen begründet. Die Kunden hätten wegen der angespannten Lieferketten in den vergangenen Jahren oft ihre Vorräte aufgestockt - inzwischen entspanne sich die Lage auf der Beschaffungsseite aber wieder. Ähnliches habe auch der schwedische Telekomausrüster Ericsson ( ISIN SE0000108656 WKN 850001 ) berichtet.Im zweiten Quartal habe sich der währungsbereinigte Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge mit 5,7 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau bewegt. Analysten hätten mit einem höheren Erlös gerechnet, bei der Profitabilität sei den Finnen hingegen eine positive Überraschung im Vergleich zu den Erwartungen gelungen: Die operative Marge auf vergleichbarer Basis habe bei 11 Prozent gelegen, wobei hier auch Nachholeffekte geholfen hätten. Da Nokia langfristig aber mindestens 14 Prozent vom Umsatz im Tagesgeschäft verdienen will, hält der Konzern den eingeschlagenen Sparkurs bei, so die dpa-AFX weiter.Die DZ BANK hat dagegen Nokia von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft und den fairen Aktienwert von 4,25 auf 3,45 Euro gesenkt. "Nokia reduziert die 2023-Prognosen, wir senken das Anlageurteil", habe Analyst Ingo Wermann am 14. Juli in seiner Reaktion geschrieben. Die Reduzierung der Ziele sei eine Enttäuschung. Den Finnen gelinge es offenbar nicht wirklich, vom Boykott der chinesischen Wettbewerber Huawei und ZTE in vielen Ländern zu profitieren.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: