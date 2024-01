NASDAQ Helsinki-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,1925 EUR +0,06% (11.01.2024, 16:28)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Helsinki-Symbol Nokia-Aktie:

NOKIA



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (11.01.2024/ac/a/a)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Northland Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA).Northland Capital Markets räume zwar ein, dass Carrier Networking eindeutig nicht die treibende Kraft für die 14 Mrd. USD schwere Übernahme von Juniper Networks durch HP Enterprise (HPE) gewesen sei, sage jedoch, dass der Großteil des Geschäfts von Juniper Networks im Verkauf von Core- und Edge-IP-Routern an Cloud- und Service-Provider-Kunden bestehe, wo das Unternehmen die Nummer drei hinter Cisco Systems und dem "2024-Top-Pick" Nokia sei, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Analysehaus sehe die Bewertung der 3 Mrd. USD schweren IP-Routing-Einheit von Nokia als überzeugend an.Northland Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Nokia-Aktie bestätigt und das Kursziel von 5 auf 6 USD angehoben. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,19 EUR -0,39% (11.01.2024, 16:34)