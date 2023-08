Im Fokus stehe nun das Treffen der Notenbanken aus aller Welt in Jackson Hole. Von dem am Donnerstag beginnenden Zusammenkommen in einem Tal im Westen des US-Bundesstaates Wyoming würden sich die Anleger neue Hinweise auf den weiteren Zinspfad erhoffen. Dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag für Klarheit sorgen werde, gelte allerdings als eher unwahrscheinlich. Die noch immer brummende US-Konjunktur mache es ihm zunehmend schwerer einen klaren Tenor zu finden. Mit Blick an die Wall Street habe der seit Monatsbeginn stark gebeutelte technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Plus von 1,65% am stärksten von der gestrigen Erholung profitiert. Der marktbreite S&P 500 habe um 0,69% zulegen können, der New Yorker Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sich nach schwachem Handelsstart nur mühsam zurückgekämpft. Am Ende sei ein Minus von 0,11% auf der Habenseite gestanden.



Die asiatischen Börsen würden heute Morgen mehrheitlich im positiven notieren Bereich. Am chinesischen Aktienmarkt setze sich die seit gestern andauernde Talfahrt fort, die Zeichen stünden aufgrund zahlreicher Baustellen weiterhin auf Pessimismus. Der Aufschwung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt habe aufgrund der sich zuspitzenden Immobilienkrise, des schwachen Konsums und des rückläufigen Kreditwachstums an Dynamik verloren, was die Behörden zu weiteren politischen Stimulationsmaßnahmen veranlasse. Die chinesische Zentralbank habe daher einen ihrer Referenzzinssätze gesenkt, jedoch mit einem weniger deutlichen Schritt als erhofft enttäuscht.



Der Rohstoffmarkt lasse sich nach den mauen Börsentagen nur bedingt aus der Ruhe bringen. Der Ölpreis habe am Dienstag leicht nachgegeben, da der Markt auf die Wiederaufnahme der irakischen Ölexporte gewartet habe. Diese könnte die durch die OPEC+-Kürzungen verursachte Angebotsverknappung lindern, während die schwächelnde chinesische Wirtschaft weiterhin die globalen Nachfrageaussichten untergrabe. Das Fass der Nordseesorte Brent habe sich um 0,45% auf USD 84,50 verbilligt. Der Goldkurs habe gestern seine seit Anfang August dauernde Talfahrt fortgesetzt, sich aber bei derzeit USD 1.894 je Feinunze gefestigt. Das vermeintliche digitale Gold, der Bitcoin, habe nach den schwierigen Vortagen bei derzeit knapp über USD 26.000 konsolidiert. (22.08.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach drei von Verlusten geprägten Wochen zeichnete sich gestern zwar keine Trendwende, aber doch zwischenzeitlich eine gewisse Erholung ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die zuletzt eher trüben Tage an den internationalen Aktienmärkten seien vor allem auf den Renditeanstieg am Anleihemarkt zurückzuführen gewesen. Insbesondere die 10-jährigen US-Staatsanleihen hätten gestern hervorgestochen, nachdem die Renditen gestern erneut auf ein Zehn-Monats-Hoch geklettert seien. Zuletzt hätten die Konjunktur- und Immobilienprobleme in China sowie Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen doch noch anheben könnte, den Aktienmarkt belastet. So sei der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Vorwoche kurzzeitig unter die Marke von 15.500 Punkten gerutscht. Nach dem Tief der Vorwoche, das zuletzt Anfang Juli zu beobachten gewesen sei, habe gestern eine Stabilisierungsbewegung beim deutschen Leitindex eingesetzt - am Ende sei jedoch nur ein Plus von 0,19% zu Buche gestanden. Ähnlich sei es dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und dem österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) ergangen, die sich um 0,28% bzw. -0,06% bewegt hätten. Letzterer habe nach einem freundlichen Verlauf am Nachmittag gegen Ende leicht ins Minus gedreht.