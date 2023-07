Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,96 EUR +1,74% (11.07.2023, 12:59)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,78 USD +7,91% (10.07.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein neues Kapitel in der Elektromobilität beginne - und asiatische Auto- und Batteriehersteller stünden im Mittelpunkt. Ihr Fokus liege auf sogenannten Semi-Solid-State-Batterien, auch bekannt als Feststoffbatterien. Diese würden im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien eine höhere Energiedichte und ermöglichen somit längere Reichweiten bieten.Auch das chinesische Auto-Startup Nio habe mit seinem SUV ES6 ehrgeizige Pläne. Dieser solle mit solchen Batterien ausgestattet sein und verspreche eine Reichweite von bis zu 930 Kilometern. Die Markteinführung in Deutschland sei für Ende 2022 geplant.Aus charttechnischer Sicht versuche sich die Aktie an der 200-Tage-Linie, nachdem sie das Juni-Hoch bei 10,22 Dollar hinter sich gelassen habe. Nun gelte es, den GD200 nachhaltig zu überwinden, um ein neues starkes Kaufsignal zu generieren.Nio setze mit der Reichweite seines geplanten Modells neue Maßstäbe in der E-Mobilität, was bei den Anlegern gut ankommen dürfte. Auch charttechnisch sei die Kauflaune zurückgekehrt. Nun gilt es, den GD200 hinter sich zu lassen, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link