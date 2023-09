Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,26 EUR +0,49% (04.09.2023, 14:11)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

11,00 USD +7,11% (04.09.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (04.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Ende September solle es soweit sein: Nio werde mit dem "NIO Phone" sein erstes selbst entwickeltes Smartphone auf den Markt bringen, wie der chinesische Elektroautohersteller kürzlich angekündigt habe. Damit folge der Tesla-Konkurrent aus China einem mittlerweile weit verbreiteten Trend.Die Nachricht komme jedoch nicht bei allen Anlegern gut an. So hätten einige Investoren besorgt reagiert, wie Reuters berichte. Denn: Nio befinde sich im Preiskampf mit seinem größten Konkurrenten Tesla, wodurch der Konzern jetzt schon unter steigenden Verlusten und sinkenden Umsätzen leide. Sollte also das NIO Phone bei den Verbrauchern nicht gut ankommen, entstünden dadurch zusätzliche Verluste.Charttechnisch notiere die Nio-Aktie seit drei Wochen zwischen dem GD50 und den GD200 und befinde sich somit in einer Seitwärtsbewegung. Wie das "NIO Phone" schlussendlich aussehe und was für Funktionen es für die Verbraucher biete bleibe abzuwarten. Investierte Anleger sollten weiterhin an dem Papier festhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie: