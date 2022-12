Börsenplätze Nio-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (21.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nachdem die Nio-Aktie jüngst einen Erholungsversuch gestartet habe, trübe sich das Chartbild wieder ein. Kurzfristig sollten Anleger vom chinesischen Elektroautobauer nicht zu viel erwarten. Langfristig stünden aber die Aussichten gut, wie die durchaus optimistischen Erwartungen der Analysten zeigen würden.So habe Mizuho-Analyst Vijay Rakesh sein Kursziel für die Nio-Aktie zuletzt zwar um 6 Euro nach unten korrigiert. Mit 28 USD traue er dem Papier dennoch weit mehr als eine Verdopplung zu. Entsprechend empfehle er die Aktie auch weiterhin zum Kauf.Die Kurszielsenkung begründe Rakesh mit sich verschärfenden Rahmenbedingungen für die Hersteller von Elektroautos im Jahr 2023. Hohe Zinsen, Energiepreise und Finanzierungsraten dürften die Laune der Konsumenten drücken. Daher rechne der Experte mit einem schwierigen Endmarkt für Autos. Dadurch könnten auch die sich entspannenden Lieferketten- und Produktionsengpässe überschattet werden. Laut Rakesh dürfte der Markt für Elektrofahrzeuge weiterwachsen, die genannten Gründe könnten allerdings Probleme bereiten."Der Aktionär" sei von Nio überzeugt. Die Fahrzeuge seien modern und softwaretechnisch auf dem aktuellsten Stand. Dank wegfallender Corona-Maßnahmen in der Heimat China sowie der Erschlißung weiterer Märkte dürften die Absatzzahlen zukünftig zulegen. Dazu beitragen dürfte auch der noch in diesem Jahr geplante Rollout weiterer Modelle.Interessierte Anleger sollten bei Nio ein Kaufsignal abwarten und zudem die Risiken für chinesische Unternehmen im Hinterkopf behalten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link