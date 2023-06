NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

7,73 USD -0,77% (09.06.2023, 22:02)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (12.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) nach wie vor mit dem Rating "neutral".Das schwache Ergebnis von Nio im ersten Quartal, das am 9. Juni bekannt gegeben worden sei, sei angesichts des geringen Umsatzvolumens und des schwachen Produktmix wohl keine Überraschung, so das Unternehmen. Die Q2-Lieferprognose des Unternehmens sei nicht überzeugend und impliziere eine begrenzte Verbesserung der Rentabilität im zweiten Quartal, so JPMorgan weiter.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Nio weiterhin mit "neutral" ein und senken das Kursziel von 10,00 auf 8,50 USD. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:7,435 EUR +3,05% (12.06.2023, 12:38)