Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Am Freitag habe Nio in Berlin weitere Details zur Expansion des Europa-Geschäfts bekannt gegeben. Unter anderem habe das Elektroauto-Startup seine drei für Europa vorgesehenen Modelle vorgestellt, die ab Mitte Oktober nach und nach auf den Markt kämen. Gekauft werden könnten diese allerdings nicht. Das liege daran, dass Nio seine Fahrzeuge in den neuen Märkten nur via Leasing anbieten werde. Damit wette das chinesische Unternehmen auf Flexibilität als wichtiges Kaufargument, wie CEO William Li gegenüber Reuters erklärt habe. Die Laufzeiten der Fahrzeugmiete würden von einem bis zu 60 Monaten reichen, die Kosten je nach Dauer variieren. So koste der ET7 für einen Monat etwa 1.550 Euro, bei einer Laufzeit von vier Jahren nur noch rund 1.120 Euro monatlich.Für die relativ hohe Leasingrate erhalte der Kunde neben dem Fahrzeug auch weitere zahlreiche Services, wie etwa Versicherung, Reifenwechsel, Aufladen oder Nios Batteriewechseltechnologie. Zudem könne man monatlich kündigen. Auf manchen europäischen Märkten mache Leasing 60% des Automarktes aus, so Li. Darauf wolle man setzen, da das Unternehmen sein Fahrzeug in Europa als einen Service vermarkten wolle. Zudem könnte man bei Problemen schnell auf ein Verkaufssystem umsteigen.Nio verfolge mit seiner Europa-Strategie einen interessanten, aber auch komplexen Ansatz. Dennoch: Durch den enthaltenen Service und der Flexibilität könne das Angebot für Kunden attraktiv sein. Nio erziele im Gegenzug regelmäßige Einnahmen und könne, falls nötig, auch zum Verkaufen von Fahrzeugen übergehen. Die Expansion dürfte, wie auch der Rollout weiterer Modelle, für Wachstum sorgen. Das Unternehmen sei auch softwaretechnisch auf dem aktuellsten Stand. Die Nio-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: