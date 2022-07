Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,64 EUR -0,86% (13.07.2022, 10:09)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,87 USD +1,46% (12.07.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (13.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio befinde sich nach Liquiditätsproblemen zu Beginn der Pandemie finanziell auf einem guten Weg. Das habe Nio-Vize-Präsident Hui Zhang in einem Interview gegenüber der "Automobilwoche" erklärt. Zudem plane der Elektroautobauer nach dem Pilotprojekt Norwegen noch im vierten Quartal eine weitere Expansion in Europa.Als Nächstes habe das Unternehmen den deutschen Markt im Visier. Der Marktstart solle zunächst mit der Limousine ET7 erfolgen, die wie alle Nio-Fahrzeuge mit dem Batteriewechselsystem ausgestattet sei. Hierfür seien auch entsprechende Stationen in Deutschland geplant, die ersten sollten in München und Berlin entstehen. Nach dem Markteintritt in Deutschland sollten die Niederlande, Schweden und Dänemark folgen.Die finanziellen Mittel für die Expansion habe Nio laut Zhang. Nachdem das Unternehmen im September 2019 Schulden in Milliardenhöhe gehabt habe, habe man mittlerweile etwa acht Milliarden Dollar Cash zur Verfügung. Eine zusätzliche Fabrik für den europäischen Markt sei dennoch nicht geplant, Nio besitze in seinen zwei chinesischen Werken Kapazitäten von insgesamt 600.000 Einheiten.Zwar gebe es bei Nio einige Belastungsfaktoren und die Sorge vor neuen Lockdowns bestehe weiterhin, dennoch treibe das Unternehmen seine Geschäfte weiter voran und die Expansion nach Europa werde in Zukunft für zusätzliches Wachstum bei den Verkäufen sorgen. Zusätzlich stünden dieses Jahr noch weitere neue Modelle an. "Der Aktionär" sei von Nio überzeugt.Julian Weber von "Der Aktionär" sieht das Kursziel bei 25 Euro für die Nio-Aktie. (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link