Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe mit seinen Batteriewechsel-Stationen eine interessantes Alleinstellungsmerkmal. So könne unter anderem die Ladezeit bei Elektroautos verkürzt werden. Innerhalb von fünf Minuten werde an dafür vorgesehenen Stationen der Akku der Fahrzeuge getauscht. Um die Technologie auch auf dem für Nio neuen Markt Deutschland anzubieten, gehe der Konzern nun eine spannende Kooperation ein.Konkret werde der Autobauer mit der EnBW zusammenarbeiten. An vorerst 20 Schnellladeparks des EnBW HyperNetz sollten zukünftig Batteriewechselstationen vin Nio gebaut werden. Weitere Standorte sollten folgen. Darüber hinaus würden die beiden Unternehmen auch in weiteren Bereichen planen, wie etwa dem Energiemanagement zusammenzuarbeiten.Auch über Deutschland hinaus verfolge Nio mit seinen Batteriewechselstationen ambitionierte Pläne. Am Montag habe Nio-Präsident Qin Lihong auf einer Pressekonferenz erklärt, dass der Konzern weiterhin das Ziel verfolge, bis 2023 europaweit 120 Stationen zum Akkuwechsel installiert zu haben. Für Ende 2022 habe Nio 20 Wechselstationen in Europa angestrebt, allerdings werde der Wert eher bei 18 liegen.Es dürfte für Nio durchaus Sinn machen, beim Ausbau des Netzes mit Batteriewechselstationen aufs Gaspedal zu treten. Die Technologie sei ein Alleinstellungsmerkmal und könnte durch die kurze "Ladedauer" potenzielle Käufer überzeugen. Mit jeder neuen Wechselstation werde ein Nio-Stromer attraktiver. Nicht nur beim Batteriewechsel sei Nio innovativ, auch die Fahrzeuge und die Software würden zu überzeugen wissen.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.