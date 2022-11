Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (30.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das chinesische Elektroauto-Startup Nio habe einem Großteil der Konkurrenz informations- und softwaretechnisch bereits einiges voraus. Dennoch gehe der Autobauer nun eine Kooperation mit dem Tech-Riesen Tencent ein. Der chinesische Videospiel- und Technologiekonzern solle Nio beim autonomen Fahren nach vorne bringen.Das hätten die beiden Unternehmen am Montag bekannt gegeben. Konkret unterstütze Tencent den Autobauer bei hochpräzisen HD-Karten, die zum automatisierten Fahren benötigt würden. Zudem werde Nio die Cloud-Dienste des Tech-Konzerns nutzen, um die riesige Menge an Daten zu speichern und zu verarbeiten, die zum Trainieren des autonomen Fahrens benötigt würden. Eine ähnliche Partnerschaft zu diesem Zweck sei im August auch der Nio-Konkurrent XPeng mit Alibaba eingegangen.Die Partnerwahl mache durchaus Sinn, da Tencent bereits große Anteile an Nio halte. Während Tencent von Chinas Unterstützung für New Energy Vehicles profitieren könne, erhalte Nio die technologische Unterstützung eines der größten Unternehmen Chinas. Zudem könne die Kooperation dem Autobauer helfen, Kosten zu sparen und die wachsenden Verluste zu reduzieren.Mit der Zusammenarbeit könne Nio die Vorteile bei der Fahrzeugsoftware weiter ausbauen und so den etablierten Autobauern Konkurrenz machen. Nio überzeuge mit starken Fahrzeugen und weiteren Modellen in der Pipeline. Das Unternehmen sei interessant. Die Aktie scheine sich nach dem massiven Abverkauf zuletzt wieder gefangen zu haben und habe seit Montag deutlich zulegen können. Dennoch würden chinesische Aktien riskant bleiben und es sei mit einer erhöhten Volatilität rechnen.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.