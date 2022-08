Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,10 EUR +4,09% (01.08.2022, 11:20)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,73 USD +1,23% (29.07.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Europa verkaufe der chinesische Elektroautobauer Nio seine Fahrzeuge bereits in Norwegen. Noch in diesem Jahr sei zudem der Markteintritt in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark geplant. Um näher am europäischen Markt zu operieren, eröffne das Unternehmen sein erstes Werk in Ungarn.Die Fabrik, die gleichzeitig auch die erste außerhalb Chinas sein werde, solle im September in Betrieb gehen. Wie Nio am Freitag mitgeteilt habe, diene das Werk neben der Produktion auch als Service-, Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Elektroprodukte des Autobauers. Ungarn habe sich das Unternehmen unter anderem ausgesucht, weil es dort qualifizierte Arbeitskräfte, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung, gebe, habe Zhang Hui, der Vizepräsident von Nio Europa erklärt.In Ungarn werde Nio unter anderem die für das Geschäft wichtigen Batteriewechselstationen produzieren. Mit diesen hätten die Kunden die Möglichkeit die Akkus in wenigen Minuten austauschen zu lassen, anstatt lange Ladezeiten in Kauf zu nehmen. Bisher seien diese in Europa kaum vertreten und aus China importiert worden. Mit dem neuen Werk werde man nun eine solide Grundlage für lokale Batteriewechsel- und Ladedienste schaffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: