Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,01 EUR -3,29% (05.09.2023, 21:16)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,805 USD -1,77% (05.09.2023, 21:03)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Juli habe Nio mit über 20.000 verkauften Fahrzeugen noch einen Absatzrekord erzielt. Im August sei der Wert mit 19.329 ausgelieferten Einheiten allerdings wieder unter diese Marke gefallen. Zudem erwarte das Management im September einen weiteren Rückgang, was auf ein abgeschwächtes Auftragsbuch hindeute.Auf einen nochmals schwächeren September deute jedenfalls die Auslieferungsprognose für das dritte Quartal hin. Nio habe in dem Zeitraum rund 55.000 bis 57.000 verkaufte Stromer in den in Aussicht gestellt. Sollte das Ziel erreicht werden, dürften die Auslieferungen im laufenden Monat bei lediglich 15.000 bis 17.000 Einheiten liegen.Anleger müssten sich bei Nio allerdings keine Sorgen machen. Zum einen könnte die Prognose durchaus übertroffen werden. Zum anderen habe Nio zuletzt verstärkt in Autohäuser und Verkaufspersonal investiert, was zu steigenden Absätzen führen sollte. Darüber hinaus stehe mit dem SUV-Coupe EC6 ein weiteres neues Modell an, was die Nachfrage im restlichen Jahr ebenfalls befeuern dürfte.Aktie hat nach der Rally ab Juni zuletzt wieder konsolidiert und ist auf einem spannenden Niveau angekommen, so Julian Weber von "Der Aktionär" Nio Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link