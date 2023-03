NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,26 USD -2,82% (17.03.2023, 21:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (20.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Tim Hsiao von Morgan Stanley:Tim Hsiao, Analyst von Morgan Stanley, bestätigt das Anlagevotum für die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) mit "overweight".Die Preissenkungen von Tesla in China hätten einen breiteren Preiswettbewerb ausgelöst, der zusammen mit den schwächeren Umsätzen im bisherigen Jahresverlauf nach dem Konjunkturprogramm die Umsätze und Margen der chinesischen Elektroautohersteller im ersten Halbjahr unter Druck gesetzt habe. Das Unternehmen habe seine Gewinnprognosen und Kursziele für das chinesische Elektroauto-Trio gesenkt, um dem schwierigeren operativen Umfeld Rechnung zu tragen, bekräftige aber seine Übergewichtung des Trios aus Nio, XPeng und Li Auto ( ISIN KYG5479M1050 WKN A2QACD ) aufgrund ihrer Bewertung, Bilanzstärke, Innovationsgeschwindigkeit und Modell-Iteration.Tim Hsiao, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Aktie von Nio weiterhin mit "overweight" und senkt das Kursziel von 16,10 auf 12,00 USD. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:7,615 EUR -1,74% (20.03.2023, 12:53)