Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,47 EUR +6,58% (03.07.2023, 10:48)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,69 USD +3,19% (30.06.2023, 22:02)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (03.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den am Wochenende vorgelegten Absatz- und Produktionszahlen für das zweite Quartal würden zum Start in die Woche BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) und Tesla die Schlagzeilen bestimmen. Die beiden deutlich kleineren Konkurrenten Nio und XPeng würden sich mit ihren Zahlen aber ebenfalls nicht zu verstecken brauchen!Der inzwischen auch auf dem deutschen Markt vertretene E-Autobauer Nio komme im zweiten Quartal auf 23.520 Auslieferungen, davon alleine rund 10.700 im Juni. Die Vorlieben der Kunden seien klar verteilt: 60 Prozent der Auslieferungen seien auf die SUV-Modelle EL6 und EL7 entfallen, die übrigen 40 Prozent auf Limousinen der Modelle ET5 und ET7. Für einen Schub im zweiten Halbjahr solle das in München entworfene neue Oberklasse-Modell ES8 sorgen; der Europa-Start sei vor kurzem in Norwegen erfolgt.Noch vorwiegend auf dem chinesischen Heimatmarkt tätig sei XPeng, das mit seinen Modellen aber ähnlich anschlussfähig für den europäischen bzw. nordamerikanischen Markt sei wie Nio. Hier sei die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge im zweiten Quartal zwar um rund ein Drittel auf 23.205 Fahrzeuge gefallen. Mit einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Mai stimme der Trend mit 8.620 Auslieferungen im Juni aber wieder. Auch hier sei im zweiten Halbjahr mit einer deutlichen Belebung zu rechnen, denn das vor kurzem vorgestellte SUV-Modell G6 habe in den sozialen Medien in China für jede Menge Aufsehen gesorgt.Trotz guter Zahlen seien Nio und XPeng keine laufenden Empfehlungen von "Der Aktionär" - aus gutem Grund, denn von Profitabilität seien beide noch weit entfernt und würden daher einen hohen Cash-Burn aufweisen. Im aktuellen Hochzinsumfeld sei das Gift, die Aktien dürften auch weiterhin Schwierigkeiten haben, institutionelle Investoren zu finden, was das Kurspotenzial stark limitiere. Wer die E-Mobility-Welle reiten möchte, dürfte mit BYD und Tesla daher auch weiterhin besser fahren, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link