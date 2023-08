Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

13,80 EUR +3,14% (07.08.2023, 12:37)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

14,72 USD -4,79% (04.08.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (07.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Jeff Chung von der Citigroup:Jeff Chung, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit "buy" ein.Branchenuntersuchungen würden darauf hindeuten, dass der Auftragseingang von Nio in der letzten Woche stark geblieben sei, so der Analyst, der erwarte, dass sich die monatliche Run-Rate des Unternehmens im dritten Quartal weiter auf 25.000 bis 30.000 beschleunigen werde, wobei die Run-Rate im September das Niveau von 22.000 bis 23.000 erreichen werde.Die Firma glaube, dass deutsche Luxusmarken möglicherweise eine Zusammenarbeit mit Nio bei Batterietauschstationen und Ladeeinrichtungen anstreben könnten, da das Unternehmen in diesem Bereich einen Wettbewerbsvorteil habe.Jeff Chung, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Nio unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 13,90 auf 19,20 USD. (Analyse vom 05.08.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie: