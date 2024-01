Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (03.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio habe sich mit dem Solarriesen Longi Green Energy Technology zusammengetan. Wie am Mittwochmorgen bekannt geworden sei, würden die Unternehmen gemeinsam die Nutzung von grüner Energie aus der Photovoltaik-Stromerzeugung in Batterielade- und Wechselstationen fördern wollen.Nio und Longi würden gemeinsam das dezentrale PV-System vorantreiben, das mit Vehicle-to-Grid koordiniert werde. Dabei handele es sich um einem Satz von Technologien, die es Elektrofahrzeugen ermöglichen würden, Strom ins Netz zu liefern, habe Nio am Mittwoch auf seinem offiziellen WeChat-Account erklärt. Die Partner würden auch Industriestandards für kohlenstoffneutrale Reisen festlegen.Darüber hinaus würden Nio und Longi PV-Strom-, Energiespeicher-, Batterielade- und Wechselstationen in einem bauen, habe der Autohersteller hinzugefügt."Diese Zusammenarbeit mit Longi wird die breitere Nutzung der PV-Stromerzeugung in der Automobilindustrie vorantreiben und mehr NEVs dazu befähigen, solarerzeugten grünen Strom als Hauptenergiequelle zu nutzen. Damit wollen wir zur hochwertigen Entwicklung der intelligenten Elektrofahrzeugindustrie beitragen", so Li Bin, Gründer und CEO von Nio.Auch wenn die Aktie von Nio kurzfristig nicht positiv auf die neue Kooperation reagiere, sollte sie ein Schritt in die richtige Richtung für das Unternehmen sein.Grundsätzlich bleibt die Aktie trotz der jüngsten Kursschwäche ein Kauf für spekulativ orientierte Anleger, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Wer es weniger volatil möge, setze auf den neuen Weltmarktführer BYD. (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link