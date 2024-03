Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische EV-Hersteller Nio habe am Dienstag seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Während der Umsatz nur knapp unter den durchschnittlichen Analysteneinschätzungen gelegen habe, habe der Gewinn diese deutlich verfehlt. Die Aktie rutsche im vorbörslichen Handel leicht ab und markiere damit ein neues Jahrestief.Das in Shanghai ansässige Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 2,40 Milliarden Dollar verzeichnet, im Voraus seien 2,33 Milliarden Dollar erwartet worden. Der Quartalsverlust von 750 Millionen Dollar habe zu einem Verlust für das gesamte Jahr in Höhe von 2,88 Milliarden Dollar geführt. Damit habe das Unternehmen sogar den Verlust des Vorjahres in Höhe von zwei Milliarden Dollar deutlich übertroffen."Für das Jahr 2024 werden wir unsere Geschäftsziele priorisieren, die Systemfähigkeiten verbessern und das Kostenmanagement optimieren", habe der CIO von Nio, Steven Feng, gesagt und angemerkt, dass die Fahrzeugmargen im vierten Quartal auf 11,9 Prozent gestiegen seien. Damit hätten sie jedoch immer noch deutlich unter den Schätzungen von 13,6 Prozent gelegen.Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Li Auto und Xpeng habe Nio keinen intensiven Produktstartplan für 2024 angekündigt. Der Automobilhersteller, der hauptsächlich Premium-SUVs und Limousinen anbiete, wolle jedoch eine Marke für den Massenmarkt vorstellen.Die Zahlen von Nio hätten unter den Erwartungen gelegen, die Aktie habe entsprechend reagiert und sei auf ein neues Tief gesackt.Anleger halten vorerst Abstand, bis sowohl operativ als auch charttechnisch ein Turnaround in Sicht ist, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link