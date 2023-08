Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.100 Prozent in nur einer Woche? Wem das noch nicht genug sei, der sollte jetzt unbedingt dran bleiben: Nach ganz starken Zahlen für Juli an den Papieren von Nio, vor allem aber an der Optionsschein-Wette von "Der Aktionär". Die komme inzwischen auf eine Rendite von 105 Prozent.Eine stabile Geschäftsentwicklung bei Tesla, der Einstieg von VW beim chinesischen E-Autobauer Xpeng und Kursexplosionen vor allem in der zweiten und dritten Reihe: Die Aktien von E-Mobility-Titeln seien wieder in.Die hohe Volatilität lasse vor allem Trader jubeln, aber auch langfristig orientierte Investoren kämen auf ihre Kosten, denn die jüngste Rally habe handfeste Gründe: Die steilen Kursanstiege würden durch sprunghaft steigende Auslieferungszahlen und einer deutlichen Verbesserung des Umfeldes vor allem in China gerechtfertigt.Ein eindrucksvolles Beispiel dieser Erholung zeige Nio: Der Tesla-Konkurrent habe seine Auslieferungen im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat glatt verdoppeln können. Eine Steigerung auf 20.462 Fahrzeuge bedeute aber auch gegenüber dem Juni ein äußerst beeindruckendes Wachstum von 91 Prozent.Der Trend sei kein isolierter. Mit starken Zahlen falle heute auch Li Auto auf. Der Newcomer habe seine gegenüber dem Vorjahresmonat gelieferten Fahrzeuge glatt auf rund 34.000 verdreifachen können. Das dürfte das Vertrauen in eine nachhaltige Erholung des chinesischen Marktes für E-Fahrzeuge weiter stärken und in den kommenden Monaten für Rückenwind sorgen.Dass Nio nach so starken Zahlen vorbörslich kaum verändert notiere, zeige, dass ein Teil der Erholung bereits eingepreist sein dürfte. Wenn die für Juli gemeldeten Auslieferungen also tagesaktuell nicht für neuen Schwung sorgen könnten, dürften sie doch das Vertrauen auch in den jüngsten Kursanstieg stärken. Zumal der Trend nicht nur für Nio, sondern auch für andere vielversprechende E-Autobauer gelte.Angesichts der starken fundamentalen Erholung gebe es vor Erreichen des nächsten Horizontalwiderstandes um 15 Euro nur wenig Anlass für Gewinnmitnahmen. Bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2023)