Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

5,78 EUR +3,58% (15.02.2024, 16:27)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

6,22 USD +3,67% (15.02.2024, 16:16)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (15.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Wall Street feiere ein Rekordhoch nach dem Nächsten. Ganz anders sehe die Lage dagegen bei früheren Highflyern aus China aus. Die Pioniere der Elektromobilität Nio und BYD würden operativ und technologisch weiterhin sehr gut gedeihen - aber die Aktien seien angeschlagen.Die Stimmung unter den Anlegern sei klar positiv und besonders stark wirke weiterhin die KI-Fantasie, die natürlich primär die Tech-Titel aus den USA beflügele. Zuletzt habe die Regierung in China weitere Maßnahmen verkündet, um die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der Aktienmarkt habe erste positive Reaktionen gezeigt, aber eine nachhaltige Trendwende benötige Zeit und weitere positive Nachrichten aus der Wirtschaft. Aktuell sei der Handel ruhig, da feiertagsbedingt in China der Handel eingeschränkt sei.Vergangene Woche sei die Nio-Aktie noch auf ein neues Jahrestief bei 5,30 USD gefallen. Dann hätten sich einige Bullen wieder vorgewagt und der Titel habe unter hohem Volumen wieder zulegen können. Ein erster Test der 6-USD-Marke sei nur kurzzeitig gelungen und sei dann gescheitert, aber der Rücklauf sei nur bis 5,65 USD gelaufen. Im gestrigen Handel habe der Kurs sogar satte 5,3% fester geschlossen. Auch heute deute die vorbörsliche Kursindikation einen freundlichen Handelsstart an. Als nächstes wichtigen Etappenziel stehe der Ausbruch über den Widerstand bei 6,28 USD an. Gelinge der Ausbruch, werde ein erstes technisches Kaufsignal ausgelöst. Dann sei der Weg frei Richtung Widerstand am GD509 bei 6,88 USD. Hier werde sich dann zeigen, wie ernst es die Bullen mit einer nachhaltigen Trendwende meinen würden, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Börsenplätze Nio ADR-Aktie: