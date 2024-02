Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

5,405 EUR 0,00% (09.02.2024, 17:55)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

5,8023 USD -0,30% (09.02.2024, 17:42)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Um Nio sei es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Doch mit der jüngsten Nachricht, dass der chinesische Staat den heimischen Markt stärken wolle, hätten chinesische Aktien, darunter auch Nio, wieder Fahrt aufgenommen.Noch Ende vergangener Woche sei die Nio-Aktie unter die Unterstützung bestehend aus dem Januar-Hoch 2020 und dem Oktober-Tief 2018 bei 5,65 Dollar gefallen. Die am Dienstag veröffentlichten Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Stärkung der Börse hätten den Kurs jedoch wieder über diese Marke klettern lassen. Seitdem notiere das Papier weiterhin nahe der 5,65-Dollar-Marke.Könne sich der Kurs über der Unterstützung halten und die Erholung fortsetzen, wäre das nächste Kursziel die Marke von sieben Dollar. Dort dürfte dann auch der GD50 liegen, der aktuell noch bei 7,23 Dollar verlaufe.Risikofreudige Trader können mit einem Stopp bei 5,40 Dollar einsteigen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link