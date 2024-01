Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (17.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe am Dienstag einen starken Kursrückgang erlitten. Auch am Mittwoch setze sich der Abwärtstrend aufgrund der schlechter als erwarteten Wirtschaftszahlen aus China fort.Demnach sei die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent gewachsen, was zwar leicht über dem offiziellen Ziel von rund fünf Prozent gelegen habe, aber dennoch schwächer ausgefallen sei als von den Analysten (5,3 Prozent) erwartet.Auch die Nio-Aktie bleibe von dieser Nachricht nicht verschont und falle zum Handelsbeginn um rund fünf Prozent. Am Dienstag sei sie bereits um 8,6 Prozent und damit unter die wichtige Unterstützung bei 7,00 Dollar gefallen.Das Chartbild der Nio-Aktie habe sich damit wieder deutlich eingetrübt.Anleger sollten den Titel vorerst meiden, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link