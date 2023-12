NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

7,27 USD -5,34% (12.12.2023)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (13.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit "buy" ein.Die Deutsche Bank sei der Ansicht, dass trotz des 10%-igen Personalabbaus bei Nio weitere Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich sein könnten, um die Kostenstruktur des Unternehmens richtig zu gestalten. Dies könnte in Form von zusätzlichem Personalabbau und/oder strategischen Maßnahmen erfolgen, die zu zusätzlichen Einsparungen in Höhe von 1,5 Mrd. RMB führen könnten. Die Analysten seien der Meinung, dass das Management das Marktumfeld falsch eingeschätzt haben könnte, indem es zu viele Mitarbeiter eingestellt und versucht habe, Fähigkeiten ins Haus zu holen, die für den Erfolg des Unternehmens nicht mehr entscheidend seien.Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Aktie von Nio weiterhin mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 10,00 USD. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:6,745 EUR +0,07% (13.12.2023, 13:02)